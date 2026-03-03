Il mese di marzo è appena cominciato, mese in cui, come saprete, si darà il benvenuto alla Primavera. Ma, come sarà il tempo? Ecco le previsioni meteo.

Che tempo farà a marzo 2026?

Marzo è il mese che dà il benvenuto alla bella stagione ma, come sarà marzo 2026? Gennaio e febbraio sono stati due mesi davvero molto piovosi e caratterizzati da diverse ondate di maltempo, specie al Sud, ma che hanno interessato in realtà tutta la penisola. Col mese di marzo, che tra qualche settimana darà il benvenuto alla primavera, si spera che le condizioni metereologiche possano migliorare, con cieli sereni e temperature miti. Vediamo quindi ora nel dettaglio le tendenze meteo di marzo 2026.

Previsioni meteo: le tendenze per marzo 2026

Simone Albelli, meteorologo di Meteo Expert, intervistato da FanPage.it, ha fatto il punto delle situazione, analizzando le tendenze meteo di marzo 2026. Come sarà dunque il meteo? Il mesi di marzo si aprirà all’insegna della stabilità e delle temperature miti, grazie a una vasta area di alta pressione in espansione verso l’Europa settentrionale, dove rimarrà fino a circa metà mese. Quindi, nonostante qualche pioggia, la prima parte di marzo 2026 sarà all’insegna della stabilità. Per la seconda parte del mese è ancora presto ma con l’arrivo della primavera le tendenze parlano di precipitazioni al di sotto della norma.