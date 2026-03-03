Perché l'Europa non diventerà il nuovo teatro del conflitto Iran: il punto del generale Tricarico

Nelle ultime ore è circolata la notizia di un presunto drone iraniano che avrebbe colpito una base dell’aviazione britannica a Cipro, un episodio che ha fatto salire la tensione nel Mediterraneo orientale e riaperto il dibattito sulla sicurezza degli assetti occidentali nella regione. Il generale Leonardo Tricarico — ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e oggi presidente della Fondazione Icsa — offre una lettura pragmatica dell’accaduto, che mette insieme valutazioni strategiche e richiami operativi concreti.

Tecnologie economiche e diffusione dei droni cambiano profondamente il panorama della deterrenza. Tricarico sottolinea come la disponibilità di sistemi autonomi a basso costo abbassi la soglia d’ingresso per attori statali e non statali, aumentando il rischio di incidenti non intenzionali e complicando la responsabilità politico-militare. L’esperienza e la letteratura sulla proliferazione bellica convergono: più elementi si distribuiscono sul territorio, più si allungano le catene di responsabilità e si moltiplicano le sfide per le difese aeree. Per le popolazioni civili delle aree interessate, questo si traduce in maggiore esposizione operativa e in esigenze di sicurezza più stringenti.

Per fronteggiare queste minacce, Tricarico chiede aggiornamenti nelle procedure d’allerta e nelle regole d’ingaggio. Le esercitazioni su larga scala mostrano che l’efficacia passa dalla sinergia tra intelligence, difesa missilistica e controllo marittimo: tempi di reazione rapidi e interoperabilità tra forze alleate riducono la probabilità che un incidente sfugga al controllo e degeneri in escalation. Le verifiche ufficiali da parte del Regno Unito e delle alleanze presenti nell’area sono attese: i risultati determineranno eventuali aggiustamenti delle posture difensive.

Pur escludendo uno scontro convenzionale in Europa, il generale richiama l’attenzione sulle minacce asimmetriche. Il rischio più plausibile, secondo la sua analisi, riguarda attività terroristiche, l’attivazione di cellule dormienti e fenomeni di radicalizzazione che possono tradursi in attacchi mirati contro obiettivi simbolici. Per questo, i servizi di intelligence devono puntare su prevenzione e adattamento delle contromisure: strategie modulari e interoperabili, sostiene Tricarico, aumentano la resilienza delle infrastrutture critiche senza alimentare allarmismi generalizzati. Nei prossimi giorni le informazioni operative saranno decisive per calibrare le risposte.

Perché l’Europa non è l’obiettivo principale

Tricarico ritiene improbabile che Teheran abbia oggi come priorità un’azione diretta contro il continente europeo. L’arsenale missilistico resta il fulcro della capacità militare iraniana, ma vincoli logistici, limiti di raggio e costi politici riducono la convenienza di una proiezione di potenza a lunga distanza. La leadership iraniana, osserva il generale, tende a privilegiare strumenti che generano effetti asimmetrici e deterrenza regionale piuttosto che operazioni convenzionali ad alta intensità e a lungo raggio, che richiederebbero sostegno e risorse non facilmente disponibili.

Logica strategica e costi

La scelta degli obiettivi segue sempre una valutazione di costi e benefici: impiegare massicciamente capacità missilistiche verso l’Europa comporterebbe costi politici e militari elevati per un ritorno strategico limitato. Per questo Tricarico invita a mantenere un approccio pragmatico e basato sui fatti, evitando scenari catastrofici non supportati dagli elementi disponibili. Detto ciò, la situazione resta dinamica: gli indicatori operativi delle settimane a venire potranno indurre revisioni delle posture difensive.

Rischi concreti da non sottovalutare

La Fondazione Icsa indica rischi reali anche senza guerra convenzionale. Attacchi mirati condotti da gruppi terroristici o da individui radicalizzati possono colpire obiettivi emblematici per ottenere visibilità mediatica e pressione politica. In particolare, le cosiddette cellule dormienti rimangono una minaccia: possono restare latenti per mesi o anni prima di attivarsi, preparando azioni a bassa scala ma dall’alto impatto simbolico.

A livello operativo, vale la pena tenere d’occhio movimenti logistici anomali, acquisti sospetti di materiali dual use e pattern di comunicazione criptata. Un’analisi mirata dei dati e una sorveglianza ben calibrata possono contenere il rischio di incidenti gravi; inoltre, la protezione rafforzata di siti sensibili limita l’effetto simbolico degli attacchi.

L’urgenza di aggiornare le difese aeree

La rete di sorveglianza europea appare ancora frammentata e, in alcuni settori, relativamente “porosa”. In uno scenario in cui droni armati e missili a bassa quota sono minacce concrete, serve potenziare radar, sensori e sistemi di intercettazione, oltre a integrare le reti nazionali e armonizzare procedure di comando e controllo. Gli interventi prioritari includono sensori avanzati, maggiore integrazione tra rilevamento e risposta, e un rafforzamento della cooperazione tra Stati per lo scambio di informazioni e risorse.

Questi miglioramenti richiedono coordinamento operativo e investimenti strutturali: solo così si possono ottenere interoperabilità e tempi di reazione adeguati. L’obiettivo pratico è ridurre la vulnerabilità delle infrastrutture critiche e attenuare l’effetto mediatico di eventuali attacchi, a condizione che gli Stati aderiscano a standard comuni e condividano capacità. La strada indicata è chiara: rafforzare capacità difensive, migliorare la cooperazione e orientare gli investimenti verso misure di prevenzione mirate, invece di lasciarsi guidare da paure generalizzate. Le prossime settimane forniranno elementi operativi essenziali per aggiornare valutazioni e strategie.