Come sarà il tempo questo fine settimana? Ecco le previsioni metereologiche per il 21 e 22 giugno 2025.

Meteo, le previsioni per il weekend del 21 e 22 giugno 2025

Il caldo non dà tregua, sebbene questi ultimi giorni le temperature sino leggermente inferiori. Ma, come sarà il tempo questo weekend? Iniziamo dalla giornata di sabato, dove avremo un inizio soleggiato per dare poi spazio all’instabilità al Nord, con anche temporali violenti a ridosso dei rilievi e sulle zone centro-occidentali.

Nubifragi e grandinate la sera su basso Piemonte, entroterra Ligure ed Emilia-Romagna ovest. Attenzione anche a possibili piogge su Toscana e Lazio. Al Sud invece farà bel tempo. Domenica invece ci sarà bel tempo pressoché ovunque.

Meteo, le previsioni del weekend: temporali improvvisi e caldo afoso

Come abbiamo visto, questo fine settimana avremo temporali e piogge al Nord nella giornata di sabato, mentre domenica farà bel tempo su tutta la Penisola. E le temperature? Ci sarà un lieve calo generale, soprattutto al Nord, dove non si supereranno i 30 gradi. Le temperature più elevate saranno nell’entroterra sardo, con picchi di 37 gradi. L’afa dovrebbe poi tornare sull’Italia la prossima settimana con l’anticiclone africano.