Caldo record in Italia: in arrivo la settimana più rovente dell’anno

Aggiornamenti meteo: questa in corso sarà la settimana più calda del 2025, fino ad ora. E’ quanto fanno sapere i climatologi riguardo il mese di giugno 2025, che si annuncia con un caldo record.

Per i climatologi “l’anno più caldo della storia è il prossimo”, mentre è in arrivo questa settimana, almeno da domani 11 giugno fino a domenica 15 giugno, un caldo record dovuto all’anticiclone africano.

Caldo record: temperature oltre la media

In Italia, questa settimana, arriveremo a toccare valori di 8-10°C oltre la “media”. La prima ondata di calore del 2025 ha già colpito, in parte, il Sud, con 40°C in Sicilia e 39°C in Puglia e Sardegna: adesso si espanderà anche al Centro-Nord e diventerà così, ufficialmente, la prima fase anomala e pericolosa per tutta l’Italia.

Città per città, al via la prima ondata di calore

Previste temperature fino a 35°C a Milano, 37°C a Roma, 38°C a Firenze e Bologna con picchi di 41-42°C in Sardegna. Sono soltanto alcuni numeri di questa prima ondata di calore del 2025, in espansione su tutto il Paese. Anche le minime saliranno durante la notte fino a 23-25°C entro il weekend, in particolare nella Pianura Padana.

Il caldo subirà un’escalation di 1 grado al giorno, con il picco atteso domenica. Poi, potrebbe esserci qualche temporale tra la serata di domenica 15 e mercoledì 18 giugno, prima di una nuova ondata di caldo non esclusa per il Solstizio d’Estate.

Seconda ondata di calore

Poi, da mercoledì 11 a domenica 15 giugno, si prevedono massime ben oltre i 37°C anche al Centro e ancora 40°C al Sud; anche al Nord raggiungeremo i 35°C con condizioni di afa diffuse.