Piogge e temporali in arrivo, allerta gialla in diverse regioni: ecco dove co...

Il cielo non vuole proprio lasciarci in pace. La perturbazione atlantica che ha già rovinato qualche giornata, ora si è posata sul basso Tirreno.

Piogge e temporali in arrivo: il maltempo non dà tregua

E non resterà lì a guardare. Giovedì 19 giugno si sposterà verso la Sicilia, scatenando temporali anche violenti. Quindi piogge e temporali in arrivo.

Non è una situazione uniforme, però: al Centro-Sud, fuori dalla Sicilia, i temporali saranno più sporadici e concentrati soprattutto nelle ore pomeridiane. Insomma, niente pioggia continua da mattina a sera, ma rovesci improvvisi e intensi. E questo rende il tempo ancora più imprevedibile, pericoloso. Chi abita in queste zone dovrà fare attenzione. Perché con i temporali non si scherza mai.

Piogge e temporali in arrivo: allerta gialla e raccomandazioni

Il Dipartimento della Protezione Civile, che lavora fianco a fianco con le regioni coinvolte, ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, estendendo quello già diffuso nei giorni scorsi. Questo significa una cosa sola: le previsioni non promettono nulla di buono. Sicuramente piogge e temporali in arrivo. Soprattutto in Sicilia, dove i temporali saranno accompagnati da rovesci fortissimi, fulmini, grandinate locali e raffiche di vento che possono far paura. Una combinazione che mette a rischio soprattutto le zone più vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e idraulico.

Per questo motivo, per giovedì 19 giugno è stata attivata l’allerta gialla sull’intero territorio siciliano, su gran parte della Basilicata, e in alcune aree di Abruzzo e Calabria.

Piogge e temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla: ecco le raccomandazioni

L’allerta gialla non è un allarme rosso, ma indica comunque la necessità di prestare massima attenzione. Le autorità invitano la popolazione a seguire con costanza gli aggiornamenti, perché la situazione può evolversi rapidamente. Il sito del Dipartimento della Protezione Civile è il punto di riferimento principale per tutte le informazioni ufficiali e per le indicazioni di comportamento da adottare in caso di maltempo.

Le strutture territoriali di protezione civile sono già operative e in contatto continuo con il Dipartimento, pronte a intervenire dove necessario. Prevenire resta la parola d’ordine. E se ti stai chiedendo cosa fare in caso di temporali forti… meglio evitare spostamenti non necessari, tenere chiuse le finestre, mettere al sicuro oggetti all’aperto. Sembra banale, ma a volte sono i piccoli accorgimenti a fare la differenza. Insomma, con il maltempo in arrivo, serve prudenza e attenzione, perché la natura non perdona chi sottovaluta.