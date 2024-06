Taryn Power, sorella minore di Romina, è morta a 67 anni per una rara forma di leucemia

Il 9 giugno è andata in onda a Verissimo la replica di una puntata di aprile in cui Romina Power, ospite insieme ai figli Al Bano Jr e Cristel Carrisi, ha raccontato la morte della sorella, scomparsa nel 2020 per una rara forma di leucemia.

La morte della sorella di Romina Power

Romina Power svela nel programma che la sorella minore, Taryn Power, è morta a 67 anni di leucemia. La donna ha lottato per un anno e mezzo contro la malattia, prima di morire. Romina ricorda il suo coraggio e la forza dimostrati in quegli ultimi mesi. Ricorda poi la sensibilità della sorella e il suo atteggiamento positivo che trasmetteva forza a chiunque la circondava.

Romina Power conclude il suo racconto sensibilizzando il pubblico sull’importanza della ricerca e della prevenzione.

Chi era Taryn Power

Taryn Power, nata il 13 settembre 1953, era un’attrice statunitense, figlia del celebre attore Tyrone Power e della sua seconda moglie, l’attrice Linda Christian. Taryn ha deciso da subito di seguire le orme dei genitori, iniziando anche lei a recitare nel panorama cinematografico e televisivo da quando aveva 19 anni.