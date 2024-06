Ospite di una diretta su Twitch, Fabrizio Corona ha dato il meglio di sé. L’ex re dei paparazzi si è scagliato contro Lilli Gruber e Alessandro Cattelan, riservando loro offese ignobili. Non a caso, è lui stesso a temere una querela.

Fabrizio Corona contro Lilli Gruber e Cattelan

Fabrizio Corona, ospite di una diretta Twitch di Homyatol, ha pesantemente attaccato Lilli Gruber e Alessandro Cattelan. La prima è stata etichettata come una “radical chic” con annesso di scivolone da censura, mentre il secondo è stato descritto come un “incapace e non bello“. L’ex re dei paparazzi è andato oltre il limite del consentito, tanto che ha esclamato: “Adesso mi querelano“.

Cosa ha detto Fabrizio Corona su Lilli Gruber?

Parlando di Lilli Gruber, Fabrizio Corona si è soffermato innanzitutto sul suo aspetto, sottolineato che è “la maschera di se stessa“. Ovviamente, allude all’abuso della chirurgia estetica, cosa che tra l’altro fa anche lui. Poi, è arrivato lo scivolone volgare da censura:

“A lei la gente come me le fa schifo, è una radical chic. Poi invita ai suoi eventi dove presenta il suo libro Max Felicitas e lo strumentalizza. Lei ti schifa Max, è una str**za a cui avresti dovuto… Oddio mi possono querelare? Ok, sono stato un po’ volgare, ma qui siamo in un salotto tra amici e io in un contesto tra amici direi questo”.

Tralasciando le oscenità, c’è da dire che una diretta su Twitch non è proprio un “contesto tra amici“.

Fabrizio Corona: le offese ad Alessandro Cattelan

Accantonata Lilli Gruber, Corona è passato a Cattelan. Alessandro, che è stato addirittura paragonato a Fedez, è a suo dire un vero e proprio “incapace“. Fabrizio ha dichiarato:

“Avete visto la trasmissione di Cattelan? Sì è un programma del ca**o, che fanno condurre a questo incapace e non si capisce perché. Guardate che è uno show che costa 500.000 Euro a puntata. (…) Non è capace a fare nulla. Attacco? Dico quello che penso. Non è simpatico, non è bello, non è intelligente, non fa ridere, fa programmi brutti, fa flop su Rai Due, fa flop su Rai Uno, fa flop su Netflix. De Martino con programmi del cavolo triplica Cattelan, uno fa il 4% e uno il 13% di share. Cattelan è peggio di Fazio, quello con la famiglia del Mulino Bianco, com’era Fedez con Chiara”

Al momento, i diretti interessati non hanno replicato. Una cosa è certa: Fabrizio, laddove dovesse arrivare una denuncia, è abituato alle battaglie in tribunale.