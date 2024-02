Il cantante Al Bano, durante un’intervista rilasciata al programma televisivo ‘Verissimo’ condotto da Silvia Toffanin della puntata trasmessa l’8 ottobre 2023, ha discusso della sua relazione con Loredana Lecciso, del suo matrimonio finito con Romina Power e ha condiviso dettagli sull’attesa del suo nipotino (figlio di Romina Carrisi).

Al Bano e il matrimonio finito con Romina Power

Al Bano ha condiviso il suo punto di vista riguardo alla situazione con Romina Power, domandandosi durante il salotto a Verissimo il motivo secondo cui l’artista statunitense fosse fuggita in America per poi tornare in Puglia. Con Loredana Lecciso, il noto cantante di Cellino San Marco, ha dichiarato di aver costruito una nuova famiglia, anche se con Romina ha attraversato alti e bassi.

Tuttavia, per Al Bano la famiglia è sempre stata sacra e non ho mai voluto interrompere quel legame. Ha sempre rispettato le scelte dell’ex moglie, anche se non ha mai davvero compreso il motivo della sua fuga dall’Italia. Ma lo ha accettato ugualmente.

Al Bano difende la storia d’amore con Loredana Lecciso

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Al Bano ha sentito il bisogno di chiarire un punto importante a difesa di Loredana Lecciso, sottolineando che Loredana è entrata nella sua vita nel 2000 e che dunque non ha rovinato nessun matrimonio, dato che con Romina si era già divorziato.

Si parla spesso male di lei, attribuendole colpe che non ha. Come ha dichiarato il cantante pugliese, il suo incontro con la Lecciso è stato semplicemente un nuovo capitolo della sua vita, senza interferire con il passato.