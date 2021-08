Profezie di Nostradamus 2021: dopo la pandemia “un’angoscia ancora più grande”

Le profezie di Nostradamus per il 2021 non lasciano ben sperare: il filosofo prevede eventi ancora più drammatici della pandemia.

Il 2021 potrebbe essere peggiore del 2020: oltre alla pandemia di coronavirus, con cui tutto il mondo continua ad avere a che fare nonostante l’avvio della campagna vaccinale, secondo le profezie di Nostradamus il globo potrebbe essere sconvolto da altri eventi drammatici.

Profezie di Nostradamus 2021: “Angoscia ancora più grande”

Pseudonimo di Michel de Notre-Dame, nel libro che pubblicò nel 1555 intitolato “Le Profezie” e contenente una serie di avvenimenti che si sarebbero verificati nei secoli a venire, predisse una sciagiura ancora più devastante della pandemia che dovrebbe verificarsi proprio quest’anno. “Dopo una grande angoscia per l’umanità se ne prepara una ancora più grande“, ha infatti scritto il filosofo preveggente.

L’uomo ha parlato in particolare di un cambiamento climatico e di una tempesta solare proprio nel 2021 in cui gli uomini vedranno l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa.

Non solo, secondo Nostradamus il 25 novembre 2021 avrà luogo un terremoto lungo la faglia di San Andreas in California e potrebbe cadere un asteroide sulla Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. La NASA ha però assicurato che nessun asteroide dovrebbe impattare la Terra per i prossimi 100 anni.

Profezie di Nostradamus 2021: guerre e tensioni internazionali

“A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele“, continua Michel nel suo trattato prevedendo una guerra o comunque un momento di tensione internazionale tra paesi che gli esperti riconducono all’islamismo.

Si tratta di eventi che dovrebbero accadere tutti nel 2021. Considerato che la prima metà dell’anno è gia trascorsa e non se ne è verificato nessuno, sarebbero tutti concentrati negli ultimi mesi.

Proprio quando si teme una nuova ondata di contagi, almeno in Italia, causata dal rientro dalle vacanze e dall’avvio del nuovo anno scolasico.

Profezie di Nostradamus 2021: i precedenti

Le previsioni di Nostradamus sono molto ambigue e ognuno le interpreta a modo proprio, ma alcuni hanno ricondotto alcuni fatti realmente accaduti alle sue profezie: tra questi l’assassinio del presidente Kennedy, le due guerre mondiali, la sconfitta di Donald Trump alle elezioni americane e la pandemia di coronavirus.