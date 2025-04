Da quando Papa Francesco è morto, le vecchie profezie legate alla Chiesa hanno riempito i social, come accade spesso nei momenti di grande cambiamento.

Le profezie sul Papa, Nostradamus e Malachia: tornano di moda

La successione papale, iniziata con la sede vacante il 21 aprile, ha riacceso l’interesse per le visioni di Nostradamus e Malachia.

Questi vaticini, che parlano di fine e rinnovamento, si sono rivelati premonitori per il presente, ma sempre con un’interpretazione che oscilla tra il possibile e l’impossibile. Ora che il Conclave è alle porte, il futuro della Chiesa è più incerto che mai, e le vecchie profezie non hanno mai avuto tanta attenzione. Ma cosa dicono davvero queste previsioni sul futuro del papato?

Le profezie di Nostradamus non nominano direttamente Papa Francesco, ma alcuni studiosi e appassionati hanno trovato nelle sue scritture visioni che sembrano perfette per l’attualità.

Le visioni di Nostradamus e le profezie sul misterioso “Papa nero”

Una delle profezie più citate è quella contenuta nel Vaticinia Nostradami, un manoscritto che illustra le visioni del profeta. Tra queste immagini, ce n’è una che descrive un alto prelato dalla pelle scura che fugge da una città distrutta. Questo personaggio, secondo alcune letture, sarebbe il “Papa nero”, una figura legata alla fine dei tempi. La visione non è solo un tema nelle profezie, ma ha ispirato anche la cultura pop, come il brano dei Pitura Freska, Papa nero, presentato a Sanremo nel 1997.