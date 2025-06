È bastata una frase. Tre parole scritte sotto un post di Instagram. “Il peggio lui”, come riporta anche Today, Bianca Balti non ha aggiunto altro, ma tanto è bastato per accendere la miccia.

Bianca Balti e Fedez, social tra frecciate e ironia che divide il web

Il motivo? La partecipazione del rapper Fedez al congresso dei Giovani di Forza Italia, tenutosi a Roma il 31 maggio.

Un evento dal titolo che già suonava come una dichiarazione d’intenti: Il futuro è adesso. Sul palco, Federico Lucia ha parlato esprimendo il suo pensiero . Parlando del sindaco di Milano Beppe Sala – “Un sindaco influencer anche no” – e ha rivendicato la sua volontà di confrontarsi anche con le idee più lontane dalla sua . Tipo Vannacci, che ha invitato al podcast. Ma secondo lui, è sempre la sinistra a tirarsi indietro. A non voler dibattere.

In rete il video del suo intervento è girato veloce. E proprio sotto uno di questi post – quello di Repubblica – arriva il commento secco della top model. Nessuna spiegazione, nessuna argomentazione. Solo quelle tre parole. E oltre duemila like. Non serve dire altro per far capire che quel momento, in qualche modo, ha lasciato il segno.

La celebre modella e Fedez: tra palco, politica e parole sui social

Bianca Balti, intanto, era attesa ieri sera da Francesca Fagnani su Rai2. Un’intervista dove ha parlato anche di sé. Del tumore, delle cure, di quanto il successo oggi le permetta di lanciare messaggi forti. E forse anche quel “Il peggio lui” rientra in questo: un modo diretto, forse per prendere posizione? Dalla politica, però, Fedez non si è mai realmente allontanato. E sebbene la sua partecipazione al congresso azzurro abbia fatto discutere, lui continua a difendersi. Dice che è giusto parlare anche con chi non la pensa come te. E se la sinistra – parole sue – non si siede mai al tavolo, non è colpa sua.

Non sono mancati dubbi: era davvero necessario? O semplicemente un modo per attirare l’attenzione? In fondo, forse la domanda è secondaria. Quel che resta è che, in ogni caso, il tema ha suscitato molto interesse.