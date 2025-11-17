Un grave incidente ha scosso il settore minerario della Repubblica Democratica del Congo, dove il crollo di un ponte in un’area di estrazione del cobalto ha provocato numerose vittime e lasciato ancora irrisolti molti interrogativi sulle dinamiche dell’accaduto.

Congo, tragedia in una miniera di cobalto: dinamica incerta

La ricostruzione dell’incidente rimane complessa: secondo alcune fonti istituzionali, molti minatori sarebbero entrati nell’area nonostante il divieto imposto a causa delle pesanti piogge e del rischio di frane.

Altre testimonianze suggeriscono invece che il ponte sarebbe crollato dopo che gruppi di lavoratori si sono riversati sulla struttura in seguito a colpi d’arma da fuoco esplosi da soldati presenti sul posto, sebbene non sia chiaro il motivo degli spari né chi fossero i militari coinvolti.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di instabilità, in un Paese che possiede le più ricche riserve mondiali di cobalto e dove, soprattutto nelle regioni orientali, sono attivi numerosi gruppi armati che alimentano tensioni e insicurezze.

Congo, tragedia in una miniera di cobalto: ponte crolla, decine di morti

Nel sud della Repubblica Democratica del Congo si è verificata la grave tragedia in un’area di estrazione del cobalto: il cedimento di un ponte situato in una zona allagata della provincia di Lualaba ha causato la morte di almeno 32 minatori. A confermarlo è stato il responsabile provinciale degli Interni, Roy Kaumba Mayonde, che ha spiegato come i soccorritori abbiano finora recuperato decine di corpi, mentre le ricerche continuano alla luce del possibile aumento del numero delle vittime.

Le autorità locali stanno raccogliendo informazioni per chiarire le circostanze che hanno portato al collasso della struttura.