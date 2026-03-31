Sono ore di altissima tensione negli Stati Uniti, a seguito della notizia, riportata da Alarabiya, del rapimento di una giornalista americana. Si tratta di Shelly Kittleson, che un gruppo armato ha sequestrato a Baghdad, portandola via. Il momento del rapimento è stato parzialmente immortalato in un video che mostra un veicolo avvicinarsi alla donna in una via cittadina.

Rapita giornalista americana a Baghdad: portata via da un gruppo armato

La notizia del rapimento della giornalista Usa è arrivata dal ministero dell’Interno iracheno, citato da Alarabiya nel confermare la vicenda. Stando a quanto appreso un veicolo l’avrebbe affiancata in una delle strade della capitale dell’Iraq, ed il momento è stato ripreso in un filmato di Alarabiya/Alhadath, obbligandola a salire sul mezzo che si è poi allontanato.

Sul caso vi sarebbero sviluppi: stando a quanto appreso, infatti, uno dei rapitori sarebbe stato arrestato dalle forze di sicurezza irachene ma gli altri uomini del commando sarebbero riusciti a darsi alla fuga con la donna rapita. Non è chiaro al momento dove potrebbero trovarsi e quali siano le condizioni di Shelly Kittleson che lavora per la BBC, Foreign Policy, AI Monitor e Politico. Ma anche per diversi media italiani come Il Foglio: proprio oggi è stato pubblicato un suo articolo dal titolo “Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno”. Gli Stati Uniti sono intervenuti per cercare di ottenere le prime informazioni sulla vicenda.