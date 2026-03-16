Attacco con drone a Baghdad: personale italiano illeso e sotto protezione

Aggiornamento sulla sicurezza: un drone ha colpito un hotel a Baghdad con personale italiano presente, ma i militari risultano illesi e protetti nei bunker

Un attacco con un drone ha interessato un hotel a Baghdad dove era presente anche personale italiano, che secondo le comunicazioni ufficiali è in sicurezza e non è stato coinvolto nell’esplosione. Le autorità militari hanno confermato che il personale ha trovato riparo nei bunker, mentre i vertici della Difesa italiana hanno avviato i collegamenti operativi per verificare la situazione sul posto. In parallelo, è stata diffusa una nota relativa a un episodio distinto verificatosi in Kuwait, che ha coinvolto un shelter contenente un velivolo da ricognizione a pilotaggio remoto.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è immediatamente attivato per ottenere aggiornamenti diretti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). Le autorità ribadiscono la necessità di monitorare con attenzione l’evoluzione del quadro di sicurezza nell’area e di mantenere la massima trasparenza con gli organi istituzionali. Nel comunicato ufficiale si sottolinea anche il carattere di collaborazione delle missioni italiane nel Golfo, con particolare riferimento alla presenza e alle attività condotte in Kuwait.

Che cosa è successo a Baghdad

La dinamica dell’episodio a Baghdad, come ricostruita dalle fonti, indica l’impatto di un velivolo a pilotaggio remoto su una struttura ricettiva nella quale era alloggiato personale in missione. Le informazioni diffuse precisano che i militari italiani presenti non sono rimasti coinvolti dall’esplosione e che sono stati messi al sicuro in spazi protetti. Le autorità locali e i rappresentanti militari italiani hanno preferito mantenere un profilo operativo, privilegiando l’aggiornamento costante e la tutela del personale. La situazione resta sotto osservazione per evitare eventuali rischi aggiuntivi e per valutare possibili misure di prevenzione.

Misure immediate e protocolli di sicurezza

All’indomani dell’impatto, sono stati attivati i protocolli di emergenza previsti per il personale all’estero: il ritiro verso installazioni protette, la verifica medica preventiva e le comunicazioni tra comando centrale e unità sul territorio. Il ricorso ai bunker e ad aree di sicurezza è parte delle procedure standard in presenza di minacce ad alta mobilità come quelle che implicano l’uso di droni. Le autorità italiane confermano che non ci sono state vittime o feriti tra il contingente nazionale e che le operazioni di stabilizzazione della situazione sono in corso.

L’episodio in Kuwait e il ruolo della Task Force Air

Separatamente, presso la base militare di Al Salem in Kuwait, è stato colpito uno shelter che conteneva un velivolo da ricognizione a pilotaggio remoto impiegato dalla Task Force Air italiana. Nella nota del ministero si specifica che il personale presente alla base era al sicuro e che non vi sono stati coinvolgimenti diretti. L’episodio ha portato a una ricognizione dei piani di sicurezza e a un confronto tra i vertici politici per assicurare coerenza nella gestione dell’emergenza e nella comunicazione istituzionale.

Implicazioni operative e diplomatiche

Il ministro Crosetto ha informato il Presidente del Consiglio e i leader politici, sia di maggioranza sia di opposizione, per garantire massima condivisione e trasparenza. La presenza italiana nel Golfo, avviata con il contributo alla missione internazionale nota come Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait, è parte di un impegno più ampio iniziato nel 2014 nell’ambito dell’operazione internazionale Prima Parthica/Inherent Resolve contro il DAESH. Le autorità sottolineano che la perdita dell’aeromobile non compromette la sicurezza dei militari schierati e che si sta lavorando per favorire una de-escalation del contesto regionale.

Scenari e prossime azioni

Le istituzioni italiane mantengono un monitoraggio costante delle aree interessate e valutano eventuali aggiustamenti al dispositivo di sicurezza. In questa fase, l’obiettivo principale è tutelare il personale e contenere qualsiasi rischio di ulteriore escalation. Le attività diplomatiche con i Paesi partner nella regione sono attive per ottenere chiarimenti e cooperare al fine di stabilizzare il contesto. La comunicazione ufficiale ribadisce che, fino a quando non verranno fornite ulteriori evidenze, non si registrano danni al contingente italiano né conseguenze operative significative.

Resta fondamentale la prudenza nelle informazioni pubbliche e l’attenzione ai canali ufficiali per aggiornamenti: le operazioni sul terreno richiedono coordinamento tra autorità militari e istituzioni politiche, mentre la tutela del personale e delle infrastrutture rimane la priorità assoluta. L’attenzione internazionale sulla regione solleva la necessità di misure misurate volte a prevenire un’escalation che potrebbe coinvolgere ulteriori attori nella zona.