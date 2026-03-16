Italia rafforza Aspides ma frena sull'opzione scorte nello stretto di Hormuz

Meloni rilancia il rafforzamento di Aspides e mette in guardia dai rischi legati a operazioni militari nello stretto di Hormuz, privilegiando la diplomazia e la de-escalation

Negli interventi pubblici più recenti la presidente del Consiglio ha chiarito la linea del governo sulle operazioni marittime e la sicurezza dei traffici internazionali: l’Italia intende rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso come risposta alle minacce ai transiti commerciali, ma evita per ora di sostenere iniziative che possano tradursi in un maggiore coinvolgimento armato nello stretto di Hormuz. Questa posizione prende forma in un equilibrio tra la tutela della libertà di navigazione e la volontà di non trasformare le navi in bersagli.

Nel corso dell’intervista a Quarta Repubblica la premier ha rimarcato che l’azione italiana deve favorire la de-escalation e il ritorno alla diplomazia, pur mantenendo un impegno concreto per la protezione dei cittadini e degli interessi nazionali nella regione. A livello operativo e politico Roma sta lavorando con gli alleati per valutare scenari e strumenti, evitando però mosse che possano aumentare le tensioni o indurre ritorsioni dirette contro convogli commerciali.

La scelta strategica: Aspides e il Mar Rosso

La priorità dichiarata è il potenziamento di Aspides, missione europea assunta dall’Italia per monitorare e proteggere le rotte nel Mar Rosso. Il governo motiva questa opzione come un intervento misurato che contribuisce alla sicurezza marittima senza ampliare il teatro delle operazioni. L’ampliamento di Aspides è presentato come un impegno coordinato con partner internazionali, volto a garantire il commercio e a prevenire attacchi alle navi attraverso attività di monitoraggio, scambio informativo e supporto logistico, evitando il passaggio a misure più aggressive quali le scorte navali nello stretto di Hormuz.

Perché non scortare navi a Hormuz

Secondo Roma, inviare navi da guerra a scortare petroliere attraverso Hormuz comporterebbe un salto di scala operativo: un’azione del genere potrebbe essere percepita come coinvolgimento diretto nel conflitto e, dunque, attirare attacchi mirati. Le autorità sottolineano il rischio che la presenza militare trasformi i convogli in obiettivi e che questo peggiori la situazione invece di stabilizzarla. La posizione italiana riflette anche il parere espresso da partner regionali che, pur condividendo la preoccupazione per la libertà di navigazione, raccomandano prudenza nel reagire.

Basi italiane nel Golfo e tutela del personale

Un altro elemento centrale delle dichiarazioni della premier riguarda le basi militari italiane nella regione del Golfo, indicate come «il primo problema» da gestire. Il governo ha reso noto che le presenze sono state ridotte al minimo indispensabile e che l’attenzione è massima per la sicurezza dei militari, in particolare nelle aree di Erbil e del Kuwait. La protezione del personale e delle infrastrutture è collegata all’impegno diplomatico verso i partner del Golfo, dove risiedono anche decine di migliaia di cittadini italiani.

Monitoraggio e misure di tutela

Per evitare escalation, le attività intorno alle basi includono un accurato monitoraggio delle minacce, esercitazioni di risposta rapida e coordinamento con alleati. L’obiettivo è garantire la continuità delle missioni internazionali, soprattutto quelle anti-terrorismo, e dimostrare solidarietà verso partner strategici senza compromettere la sicurezza dei contingenti. La strategia italiana privilegia quindi misure difensive e la cooperazione multilaterale rispetto a interventi offensivi.

Il quadro internazionale e il dibattito politico

La discussione europea e transatlantica si è intensificata con contatti tra leader, tra cui colloqui riportati dal Regno Unito e dalla Germania sulle «opzioni» per sostenere la navigazione commerciale. Da Londra è emersa l’ipotesi di scortare navi, ma fonti di Roma hanno subito avvertito della necessità di frenare: una scelta del genere potrebbe aumentare i rischi. Nel frattempo, un episodio mediatico negli Stati Uniti — la pubblicazione e la successiva rimozione di un video che sosteneva un’operazione di scorta — ha complicato ulteriormente il contesto, mentre fonti di intelligence segnalavano il possibile impiego di mine nello stretto.

Verso il Consiglio europeo

Le comunicazioni della premier al Parlamento e il dibattito sulle risoluzioni nazionali si intrecciano con il prossimo vertice dei leader europei previsto per il 19-20 marzo: Roma indica la necessità di un approccio comune che favorisca la diplomazia, sostegni i partner del Golfo e valuti strumenti di assistenza difensiva coordinata. La linea governativa insiste sul legame tra sicurezza marittima, protezione dei cittadini e cooperazione europea, evitando scelte che possano tradursi in un incremento del coinvolgimento militare diretto.