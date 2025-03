Preparativi per il Consiglio europeo

In vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo, il governo italiano sta lavorando per mantenere l’unità della maggioranza, evitando di scontentare gli alleati e senza fare passi indietro rispetto alla posizione già espressa a Bruxelles. La premier Giorgia Meloni si sta preparando per il suo intervento alle Camere, previsto per martedì e mercoledì prossimi, dove presenterà una risoluzione di maggioranza che approverà le comunicazioni relative al summit. Questo passaggio è cruciale, poiché la premier dovrà affrontare temi delicati senza creare fratture all’interno della coalizione di governo.

Le tensioni nella maggioranza

Negli ultimi giorni, la tensione all’interno della maggioranza è aumentata, con diversi esponenti che hanno espresso opinioni contrastanti su come affrontare le questioni europee. Meloni, nei suoi interventi, ribadirà il sostegno dell’Italia a Kiev, ma non mancherà di sottolineare l’importanza dei negoziati in corso e il ruolo degli Stati Uniti nella proposta di pace. Inoltre, si prevede che tocchi il tema degli investimenti secondo il programma InvestUe e la questione del riarmo e della difesa europea, evidenziando la contrarietà dell’Italia all’invio di truppe.

Le posizioni dei leader politici

Matteo Salvini, leader della Lega, ha già chiarito la sua posizione, chiedendo un aumento degli investimenti per la sicurezza interna piuttosto che per il riarmo europeo. Anche Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha sottolineato l’importanza di mantenere l’unità transatlantica e di coordinarsi con gli alleati per affrontare le sfide internazionali. La convinzione che il centrodestra troverà una sintesi è condivisa da Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia, che ha espresso la necessità di una politica di difesa e sicurezza per l’Europa, puntando su autonomia e solidarietà euro-atlantica.