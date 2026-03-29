Intercettati due droni contro l'ambasciata Usa a Baghdad

Due velivoli senza pilota sono stati neutralizzati fuori dalla Zona Verde ; le autorità segnalano un drone esplosivo abbattuto e ribadiscono il quadro di tensione regionale

Il 28 marzo fonti di sicurezza hanno riferito che due droni lanciati in direzione dell’ambasciata statunitense a Baghdad sono stati intercettati e fermati dalla difesa aerea irachena. Secondo un alto funzionario, i velivoli senza pilota si sono schiantati all’esterno della Zona Verde, l’area fortificata che ospita edifici governativi e missioni diplomatiche. La notizia conferma un nuovo episodio nella serie di attacchi che negli ultimi tempi hanno preso di mira rappresentanze straniere in Iraq.

Un secondo funzionario ha inoltre precisato che uno dei mezzi era un drone esplosivo ed è stato abbattuto prima di raggiungere gli obiettivi nella capitale. Questo episodio rappresenta il primo attacco di questa natura registrato dopo l’ultimo episodio del 18 marzo, quando una simile minaccia aveva già colpito la stessa missione diplomatica.

Come è avvenuta l’intercettazione

Le autorità irachene hanno spiegato che la reazione della difesa aerea è stata rapida e mirata, con sistemi in grado di neutralizzare velivoli a pilotaggio remoto prima che potessero penetrare nella Zona Verde. Il termine “Zona Verde” indica una porzione della città isolata e protetta, dove si trovano ambasciate e sedi istituzionali; la sua difesa è una priorità per la sicurezza nazionale e per le delegazioni straniere. Secondo le fonti, i detriti dei droni sono caduti fuori dall’area più sensibile evitando danni a strutture interne e a personale diplomatico.

Tipologia dei dispositivi e modalità d’attacco

Gli attacchi con droni possono variare dall’uso di piccoli velivoli armati a ordigni trasportati come carichi esplosivi; in questo caso è stato confermato il coinvolgimento di almeno un drone esplosivo. La definizione di drone esplosivo si riferisce a un mezzo senza pilota usato come vettore per un ordigno, spesso impiegato in azioni mirate contro obiettivi ad alta protezione. Le forze di sicurezza monitorano i percorsi aerei e le potenziali correnti di lancio, cercando di rintracciare sia i dispositivi sia i punti di partenza.

Contesto politico e attori coinvolti

L’episodio si inserisce in un quadro di tensione più ampio: gruppi armati filo-iraniani in Iraq hanno rivendicato responsabilità in numerosi attacchi contro obiettivi statunitensi e della coalizione internazionale. Tra questi, le brigate di Hezbollah, un’organizzazione armata irachena vicina all’Iran, erano intervenute in passato e avevano annunciato un cessate il fuoco unilaterale dopo l’attacco del 18 marzo; tale tregua è stata poi estesa. L’intercettazione del 28 marzo solleva interrogativi sulla stabilità del cessate il fuoco e sulle possibili ripercussioni sui rapporti tra Baghdad, Washington e Teheran.

Implicazioni diplomatiche

Ogni attacco nei pressi dell’ambasciata statunitense ha un forte impatto diplomatico: oltre al rischio immediato per il personale, mette in evidenza la vulnerabilità delle missioni e può innescare risposte politiche o militari. La protezione della Zona Verde è quindi anche un elemento di fiducia per le relazioni internazionali; quando viene violata, le reazioni possono oscillare tra richieste formali di garanzie e misure più concrete a livello operativo.

Prospettive e indagini in corso

Le autorità irachene hanno avviato accertamenti per stabilire l’origine dei lanci e identificare eventuali complici o basi logistiche. L’uso di droni rende spesso complessa l’attribuzione immediata, ma le indagini puntano a tracciare i sistemi di comando, le rotte di approvvigionamento e i gruppi che possono aver fornito supporto tecnico. Il quadro sarà monitorato sia a Bagdad sia dalle delegazioni estere interessate, in particolare dagli Stati Uniti, che seguono da vicino la sicurezza della loro ambasciata.

In assenza di comunicazioni ufficiali aggiuntive, rimangono aperte molte domande sul grado di organizzazione dietro gli attacchi e sulla durata del cessate il fuoco dichiarato dalle milizie filo-iraniane. Il recente episodio sottolinea la persistenza della minaccia rappresentata dai droni nel teatro iracheno e la necessità di rafforzare contromisure tecnologiche e di intelligence per proteggere obiettivi sensibili.