Giudice autorizza l'EEOC a ottenere l'elenco di ebrei a Penn: cosa cambia

Il tribunale ha stabilito la validità del mandato dell'EEOC e ha respinto le obiezioni costituzionali, mentre la comunità universitaria reagisce con preoccupazione

Il 31/03/2026 un tribunale federale ha autorizzato l’EEOC a procedere con una richiesta di documenti che include i nomi e i numeri di telefono delle persone identificate come appartenenti alla comunità ebraica sul campus della Università della Pennsylvania. La decisione segue una querelle legale che si trascina da mesi e mette in evidenza il contrasto tra l’interesse dell’agenzia federale a indagare presunte discriminazioni e le preoccupazioni sulla tutela della privacy degli interessati.

Secondo l’ordine del giudice, l’università dovrà rispondere al mandato entro May 1, ma il provvedimento include limiti su quali informazioni devono essere rese pubbliche: in particolare non è obbligata a rivelare l’affiliazione di un dipendente a una specifica organizzazione ebraica. Nel contempo il caso ha riacceso dibattiti sul linguaggio usato nelle repliche legali e sulle implicazioni storiche dell’azione.

Il contenuto del mandato e la posizione del tribunale

La subpoena originaria risale a July 2026, emessa dall’EEOC nell’ambito di un’indagine amministrativa relativa a segnalazioni di antisemitismo. Il tribunale, esaminando i ricorsi presentati dall’università, si è limitato a valutare la validità della denuncia e l’autorità dell’agenzia, affermando che le obiezioni costituzionali sollevate da Penn non erano fondate. Il giudice ha sottolineato che il suo ruolo non consiste nel giudicare il merito delle accuse ma nell’accertare se esistono le basi procedurali per l’azione investigativa.

Vincoli operativi e garanzie richieste

Nell’ordine sono stati posti vincoli per proteggere informazioni sensibili: l’Università non dovrà indicare l’appartenenza di un individuo a una specifica organizzazione religiosa o comunitaria. L’uso del termine subpoena nel contesto sottolinea la natura coercitiva della richiesta, ma il giudice ha cercato di bilanciare le esigenze dell’indagine con la tutela dei diritti individuali, ribadendo che alcune rivelazioni possono ledere la fiducia tra istituzione e membri della comunità.

Reazioni all’interno del campus e comunicazioni ufficiali

La decisione ha suscitato forti reazioni a Penn: nei mesi scorsi, in particolare a partire da November 2026, gruppi di studenti e docenti hanno sottoscritto petizioni critiche verso l’operato dell’EEOC, esprimendo preoccupazioni per il significato storico di compiere elenchi basati sull’identità religiosa. L’università ha dichiarato di aver “cooperato estesamente” con l’agenzia ma ha rimarcato la riluttanza a fornire dati personali senza il consenso degli interessati, definendo la richiesta “disconcertante ma non necessaria”.

Accuse di esagerazione e tono delle contestazioni

Nel corso delle repliche legali, alcuni attori universitari hanno paragonato l’azione dell’EEOC a pratiche storiche estremamente sensibili, evocando il tema delle “liste” di ebrei. Il giudice ha condannato tali paragoni come “sfortunati e inappropriati”, invitando a mantenere il confronto entro confini argomentativi che non strumentalizzino riferimenti storici traumatici per delegittimare le iniziative dell’agenzia federale.

Il percorso legale e le possibili conseguenze

In November 2026 l’EEOC aveva avviato un’azione giudiziaria sostenendo che Penn non aveva adeguatamente ottemperato alle sue richieste; l’università, per parte sua, ha presentato memorie nei mesi seguenti argomentando la necessità di proteggere la riservatezza. Gruppi affiliati all’ateneo hanno chiesto di intervenire nel procedimento e la loro istanza è stata accolta il Feb. 3. La disputa mette in luce questioni procedurali e di principio che potrebbero fare da precedente per indagini simili in altri campus o contesti lavorativi.

Gli osservatori legali sottolineano che la decisione non conclude il merito delle accuse di antisemitismo ma stabilisce un precedente sulla portata delle braccia investigative dell’EEOC: se l’agenzia può imporre la raccolta di elenchi basati su identità religiose in determinate circostanze, altre istituzioni potrebbero trovarsi di fronte a richieste analoghe, con ripercussioni su fiducia, sicurezza percepita e rapporti comunitari.

Verso cosa guardare ora

Nei prossimi passi l’attenzione sarà rivolta alla risposta formale di Penn entro May 1 e alle eventuali misure adottate per proteggere i dati sensibili. Resta da vedere come verranno bilanciate le esigenze investigative dell’EEOC e le garanzie per gli interessati; allo stesso tempo, il caso solleva interrogativi su comunicazione istituzionale, sensibilità storica e limiti dell’azione amministrativa in contesti accademici.

In sintesi, la sentenza del 31/03/2026 rappresenta un momento cruciale di un contenzioso che intreccia diritto, etica e memoria storica, lasciando aperti nodi rilevanti per il futuro delle indagini su discriminazione e per la relazione tra autorità federali e comunità universitarie.