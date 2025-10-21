Una tragedia ha scosso la comunità di Gioia Tauro: un bambino di 8 anni è morto dopo essere stato travolto dal crollo improvviso di un muro mentre giocava con i suoi due fratellini. L’incidente, avvenuto domenica mattina nei pressi della loro abitazione, ha lasciato tutti senza parole. Il bambino è deceduto dopo il ricovero in ospedale.

Il crollo improvviso a Gioia Tauro

Domenica 19 ottobre, a Gioia Tauro, tre fratellini stavano giocando nei pressi della loro abitazione quando il muro di contenimento di una palazzina è crollato all’improvviso, travolgendoli senza lasciar loro via di fuga. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno transennato l’area e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Il padre dei bambini, nel tentativo disperato di salvarli, ha scavato tra le macerie riportando lievi ferite a una gamba.

Tragedia a Gioia Tauro: morto uno dei tre fratellini travolti dal crollo di un muro

Purtroppo, uno dei gemelli di 8 anni, Nicodemo, è deceduto dopo essere stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Arrivato in condizioni critiche, con fratture multiple e traumi interni, il bambino è stato sottoposto a interventi di emergenza e a terapia intensiva, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

Gli altri due fratellini, il gemello di 8 anni e il fratello maggiore di 13, sono stati ricoverati all’ospedale di Polistena e, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Gioia Tauro, che si è stretta attorno alla famiglia. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e ha espresso il cordoglio della città, definendo la perdita di un bambino come una ferita profonda e inaccettabile per tutta la società.