Caso di paternità: impossibile stabilire il padre tra due gemelli identici nel Regno Unito

Un tribunale britannico ha concluso che, con le tecnologie attuali, non si può decidere quale dei due gemelli identici sia il genitore biologico del bambino

La vicenda riguarda una madre che ha avuto rapporti sessuali con due gemelli identici a distanza di quattro giorni l’uno dall’altro e, nove mesi dopo, ha partorito un bambino. A seguito della nascita si è aperto un contenzioso per determinare la paternità, ma le indagini biologiche non hanno fornito una risposta conclusiva. Il caso, avvenuto nel Regno Unito, ha attirato l’attenzione mediatica per l’insolita difficoltà tecnica e legale nel stabilire chi dei due fratelli gemelli sia il padre del neonato.

Per risolvere la disputa è stato disposto un test del Dna, ma il risultato non ha consentito di identificare un genitore esclusivo tra i due. Gli esperti coinvolti hanno spiegato che, trattandosi di gemelli monozigoti, il loro patrimonio genetico è così simile da rendere i confronti standard inadeguati. I giudici, dopo un lungo procedimento civile, hanno quindi emesso una decisione che riconosce l’impossibilità di stabilire con certezza quale dei due sia il genitore biologico.

La decisione dei giudici

Nel pronunciamento la corte ha affermato che, con le prove disponibili, è «altrettanto probabile» che il padre sia l’uno o l’altro dei gemelli. In pratica, la sentenza sancisce che il bambino avrà una madre e due padri possibili dal punto di vista legale, poiché la verità biologica non può essere dimostrata con gli esami effettuati. I magistrati hanno precisato che la situazione non può essere risolta con i metodi odierni senza ricorrere a tecnologie molto costose o a procedure che richiedono tempo.

Implicazioni legali

Dal punto di vista giuridico questa sentenza apre scenari nuovi: è la prima volta, secondo quanto riportato, che un tribunale riconosce ufficialmente la condizione in cui un neonato risulti associato a due padri possibili per l’incapacità tecnica di distinguere i contributi biologici. Le conseguenze pratiche riguardano aspetti come l’anagrafe, i diritti di custodia e gli obblighi di mantenimento, che potrebbero necessitare di regolamentazioni ad hoc se casi analoghi dovessero emergere in futuro.

Limiti della scienza forense

Il punto centrale è biologico: i gemelli identici condividono lo stesso profilo genetico di base, e i test standard sul Dna confrontano sequenze che risultano sovrapponibili. Gli scienziati intervenuti nel procedimento hanno spiegato che, per distinguere i due fratelli, servirebbero analisi più sofisticate che considerino differenze epigenetiche o mutazioni somatiche molto specifiche. Tuttavia, tali indagini richiedono tempo e risorse tali da essere al momento praticabili solo in casi estremamente circoscritti.

Possibili sviluppi tecnologici

È plausibile che, con il progredire delle tecniche di sequenziamento e con studi approfonditi su marcatori epigenetici, in futuro sarà possibile attribuire la paternità anche tra gemelli monozigoti. Gli esperti hanno ipotizzato che occorreranno diversi anni prima che tali metodologie diventino affidabili e accessibili a costi ragionevoli. La sentenza osserva che la verità sulla paternità è binaria, ma la capacità di identificarla dipende dagli strumenti a disposizione della scienza.

Conseguenze per la famiglia e riflessioni finali

Per la famiglia coinvolta la decisione comporta incertezze pratiche ed emotive: il bambino cresce con la consapevolezza che biologicamente il padre è uno dei due fratelli, ma senza la certezza di chi sia. Sul piano sociale ed etico la vicenda solleva interrogativi sulla necessità di aggiornare norme e prassi quando la genetica raggiunge limiti tecnici. Infine, il caso sottolinea il binomio tra diritto e scienza: la giustizia si affida alle evidenze disponibili, mentre il progresso tecnologico può ridefinire in futuro ciò che oggi appare indecidibile.