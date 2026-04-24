Al carcere di La Spezia si è verificato un nuovo episodio di violenza che riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza negli istituti penitenziari. Un detenuto avrebbe aggredito il personale di polizia penitenziaria dopo un rifiuto legato alla richiesta di cambio di reparto, generando una situazione rapidamente degenerata. L’intervento dei poliziotti non è bastato a contenere l’azione, che ha provocato il ferimento di sei operatori.

L’episodio si inserisce in un contesto già segnato da criticità gestionali e da un crescente allarme tra il personale in servizio.

Aggressione in carcere a La Spezia: detenuto scatena il caos, sei poliziotti feriti

Come riportato da Primo Canale, un’esplosione improvvisa di violenza avrebbe rotto la routine nella casa circondariale, trasformando in pochi attimi una normale attività di servizio in una situazione critica.

Secondo quanto ricostruito, un detenuto con disturbi psichiatrici avrebbe colpito un agente al volto con un pugno, dando origine a una reazione a catena che ha coinvolto anche il personale accorso in supporto. Il bilancio finale è pesante: sei agenti della polizia penitenziaria feriti e trasportati in ospedale.

L’episodio, avvenuto dopo il rientro del detenuto da un’udienza al Tribunale di Savona, sarebbe nato da una richiesta di spostamento in un reparto diverso rispetto a quello assegnato.

Di fronte al rifiuto dell’agente, la situazione è degenerata rapidamente. Le denunce sindacali evidenziano un quadro allarmante e ricorrente.

Come sottolineato da Rocco Roberto Meli dell’Osapp, “Non siamo più di fronte a casi isolati, ma a una criticità strutturale permanente”. Nel mirino anche la gestione complessiva dell’istituto, segnata da carenze organizzative e da una percezione crescente di insicurezza tra gli operatori.

Caos in carcere a La Spezia, detenuto violento ferisce sei poliziotti: “È inaccettabile”

La vicenda riporta al centro il tema delle condizioni operative negli istituti penitenziari, dove il personale si troverebbe spesso ad affrontare situazioni ad alto rischio con strumenti e tutele ritenute insufficienti. Il sindacato Osapp parla infatti di un contesto sempre più difficile, in cui si registrerebbe un aumento degli episodi di aggressione e una gestione complessiva del circuito detentivo giudicata inefficace. In questo clima, gli agenti lavorerebbero sotto pressione costante, esposti a pericoli frequenti.

Come riportato da Primo Canale, duro anche il commento della UIL FP Polizia Penitenziaria, con Fabio Pagani che denuncia: “È inaccettabile. Siamo di fronte all’ennesimo episodio che dimostra come la situazione sia ormai fuori controllo“. E ancora: “Il carcere della Spezia è una bomba pronta a esplodere. Di fronte a sei servitori dello Stato feriti, non risultano provvedimenti immediati nei confronti dell’aggressore. Nessun isolamento cautelare, nessun segnale concreto è rientrato tranquillamente nella sua cella. È il trionfo dell’impunità. Direzione e Comando appaiono incapaci di garantire ordine e sicurezza. Senza un cambio immediato ai vertici, il collasso è inevitabile“.

Chiude infine l’Osapp ribadendo la necessità di interventi immediati: “Serve un intervento urgente, strutturale e risolutivo. La polizia penitenziaria non può essere lasciata sola”.