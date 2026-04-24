Design Week 2026: BSH ad EuroCucina, ‘innovazione a misura d’uomo per la cucina moderna’

Innovative, intelligenti e pensate per soddisfare esigenze in continua evoluzione: sono le soluzioni per la cucina moderna presentate da BSH ad EuroCucina 2026, in occasione della 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano, fino al 26 aprile a Rho Fiera. Gli stand di Bosch, Siemens e Neff - co...

Innovative, intelligenti e pensate per soddisfare esigenze in continua evoluzione: sono le soluzioni per la cucina moderna presentate da BSH ad EuroCucina 2026, in occasione della 64esima edizione del Salone del Mobile di Milano, fino al 26 aprile a Rho Fiera. Gli stand di Bosch, Siemens e Neff – così come Gaggenau al Fuorisalone – raccontano, attraverso le soluzioni esposte, il lavoro di ricerca e sviluppo del Gruppo, sempre orientato al miglioramento della vita delle persone nelle loro case.

La partecipazione all’appuntamento milanese è stata per BSH l’occasione per ribadire la centralità del mercato europeo ed italiano e per presentare la propria solida visione strategica in un momento caratterizzato da incertezza a livello geopolitico.

https://www.youtube.com/watch?v=lTeXa1I6GCo