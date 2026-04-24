Sciopero dei lavoratori Atm: orari, linee coinvolte e motivi della protesta a Milano

Il sindacato Confial Trasporti ha indetto uno sciopero che potrebbe interrompere il servizio Atm per ore della mattina e parte del pomeriggio; ecco orari, tratte interessate e ragioni della protesta

Venerdì 24 aprile 2026 la mobilità cittadina a Milano può subire rallentamenti a causa dello sciopero proclamato dal sindacato Confial Trasporti. L’agitazione riguarda l’intero perimetro del gruppo Atm e mette a rischio la regolarità del servizio di metropolitana, autobus e tram, con possibili ripercussioni anche sulle linee di area e sulla funicolare. In questo articolo vengono ricapitolati gli orari di non garanzia, le tratte coinvolte e le ragioni che hanno portato alla protesta, insieme a consigli pratici per chi si deve muovere in città.

Orari e reti interessate

L’azienda ha segnalato che le corse del servizio urbano potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 15. Prima delle 8:45 e dopo le 15 il servizio è previsto in maniera regolare, secondo quanto comunicato da Atm. Per la Funicolare Como-Brunate la sospensione di garanzia è indicata per un intervallo più esteso: dalle 8:30 alle 16:30.

Anche la rete Net, che opera nelle aree di Monza e Trezzo sull’Adda, è coinvolta: a Monza il personale ha segnalato adesione dalle 14:50 fino al termine del servizio (18:50), mentre a Trezzo i bus risultano a rischio dalle 8:45 alle 15. È importante notare che si tratta di orari indicativi in cui la continuità del servizio non è garantita.

Definizione delle fasce orarie

Per chiarire, con fasce di non garanzia si intendono quegli intervalli in cui il servizio può subire interruzioni o funzionare con corse ridotte: è una prassi adottata per rendere prevedibile l’impatto sugli utenti. L’avviso ufficiale di Atm sottolinea la possibilità di regolare funzionamento al di fuori di quegli orari, ma raccomanda a pendolari e viaggiatori di verificare aggiornamenti in tempo reale sul sito o sui canali social aziendali prima di mettersi in viaggio.

Perché si sciopera: le richieste dei lavoratori

La protesta è motivata da un elenco articolato di rivendicazioni presentate dal sindacato Confial Trasporti. Tra i punti principali emergono la richiesta di eliminare le barriere architettoniche per disabili, contestazioni sugli aumenti salariali definiti discriminatori, e criticità legate alla diversificazione dei contratti aziendali. I lavoratori chiedono inoltre agevolazioni fiscali per i nuovi assunti, misure per abbassare i costi degli affitti, e interventi per ridurre gli spostamenti disagevoli legati ai cambi turno. Altri temi ribaditi riguardano la disponibilità di parcheggi per il personale, pause pranzo e soste tecniche adeguate per il personale notturno, nonché luoghi di ristoro per le pause brevi.

Ulteriori richieste operative

Accanto ai diritti lavorativi e logistici, il sindacato ha inserito nel pacchetto di rivendicazioni richieste sul piano del servizio al cittadino: miglioramenti nei servizi di assistenza, abbonamenti agevolati, criteri più chiari per le disponibilità ferie e conciliazioni, nonché investimenti in ricariche per bus elettrici e nella formazione del personale. Vengono inoltre sollevate questioni legate alla viabilità, al funzionamento dei temporizzatori semaforici, alla sicurezza e alle sanzioni disciplinari, a testimonianza della complessità delle istanze avanzate.

Impatto atteso e consigli per i viaggiatori

Alla luce delle tempistiche indicate, l’interruzione programmata rischia di creare pressioni sulla mobilità urbana, in particolare in una città già spesso sotto stress per eventi come la Design Week e altri appuntamenti pubblici. Per limitare i disagi è consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo: valutare soluzioni alternative come servizi di sharing, biciclette pubbliche, tragitti a piedi se brevi, o l’uso di mezzi privati. È inoltre prudente prevedere tempi di margine per raggiungere appuntamenti e consultare in tempo reale le comunicazioni ufficiali di Atm e del ministero delle Infrastrutture per eventuali aggiornamenti o modifiche all’adesione.

Dove trovare informazioni aggiornate

Per limitare sorprese è utile seguire i canali ufficiali: il sito web e i profili social di Atm, le pagine dedicate del ministero delle Infrastrutture, e le mappe del traffico in tempo reale. I gestori delle linee potrebbero pubblicare aggiornamenti poco prima o durante lo sciopero; pertanto, consultare le notifiche push o le app dedicate può fare la differenza per chi si sposta per motivi di lavoro o di studio.

In sintesi, lo sciopero proclamato da Confial Trasporti per il 24 aprile 2026 comporta un rischio concreto di interruzione del servizio di metropolitana, bus e tram nella fascia mattino-pomeridiana e coinvolge anche la Funicolare Como-Brunate e le reti Net di Monza e Trezzo. Informarsi prima di partire e considerare alternative è il modo migliore per limitare gli inconvenienti.