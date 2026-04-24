Hegseth all'Europa: meno conferenze, andate a presidiare Hormuz

Arlington (Virginia), 24 apr. (askanews) – Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth attacca gli alleati europei e sostiene che dovrebbero fare di più per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, da cui dipendono più degli Stati Uniti.”Per il regime di Teheran, il blocco si stringe di ora in ora. Abbiamo il controllo: non entra nulla, non esce nulla”, ha detto Hegseth, in un briefing al Pentagono.

“Non contiamo sull’Europa. Ma loro hanno bisogno dello Stretto di Hormuz molto più di noi, e forse dovrebbero cominciare a parlare di meno, a fare meno conferenze eleganti in Europa e a mettere navi in mare”, ha concluso.