Ue, Costa: riapertura immediata Stretto Hormuz "è vitale"

Milano, 24 apr. (askanews) – La riapertura immediata dello stretto di Hormuz è “vitale per il mondo intero”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa a Cipro, dopo un pranzo di lavoro tra l’Unione Europea e i leader di Libano, Siria, Egitto e Giordania.”Lo stretto di Hormuz deve essere riaperto immediatamente, senza restrizioni e senza pedaggi, nel pieno rispetto del diritto internazionale e del principio della libertà di navigazione.

È vitale per il mondo intero”, ha dichiarato Costa davanti alla stampa.