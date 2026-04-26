Spari a gala con Trump, le reazioni dei leader nel mondo

Milano, 26 apr. (askanews) – “Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell’informazione”, così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post ha espresso la sua solidarietà e vicinanza a Trump dopo l’irruzione di un uomo armato nell’hotel Hilton di Washington in cui si stava svolgendo l’annuale cena dei corrispondenti.Un attacco “inaccettabile”, lo ha definito il presidente francese Macron.

“La violenza non ha mai posto in una democrazia. Esprimo a Donald Trump tutto il mio sostegno”.”Come voi, anche io e mia moglie siamo rimasti sconvolti nell’apprendere del ripetuto tentativo di assassinare il presidente Trump e sua moglie”, ha commentato il premier israeliano Netanyahu “Non c’è posto per la violenza: né contro i leader politici, né contro chiunque altro”.