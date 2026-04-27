Politica italiana in lutto, la scorsa notte è venuta a mancare una figura importante del panorama politico istituzionale.

Lutto nel mondo della politica: addio a una figura storica

Il mondo della politica italiana è in lutto per la morte, la scorsa notte, di Alberto Sarra, avvocato e politico di lungo corso. Sarra è deceduto all’ospedale di Reggio Calabria, aveva solamente 60 anni.

Per decenni è stato un punto di riferimento per il territorio reggino. Da tempo soffriva di gravi problemi cardiaci.

Addio all’avvocato Alberto Sarra: la carriera politica

Il noto avvocato e politico italiano Alberto Sarra è venuto a mancare nella notte a soli 60 anni. Figura storica e punto di riferimento per il territorio reggino, Sarra ha cominciato la sua carriera politica nel 1992, quando venne eletto presidente della II circoscrizione del comune di Reggio Calabria.

Nel 1997 divenne invece consigliere comunale mentre nel 1998 venne eletto alla Provincia. Nel 2000 non riuscì a conquistare un seggio al Consiglio regionale della Calabria ma ci riuscirà cinque anni dopo quando viene eletto consigliere regionale. Nel 2010 viene invece nominato sottosegretario regionale a seguito dell’elezione a governatore di Giuseppe Scopelliti.