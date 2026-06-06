Marc Marquez domina la Sprint del GP d'Ungheria: Acosta e Bezzecchi sul podio

Marc Marquez ha vinto la Sprint del GP d'Ungheria con una prestazione straordinaria, lasciando alle spalle Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Scopri come si è svolta la gara e le dichiarazioni dei piloti.

Il circuito ungherese del Balaton Park ha ospitato una Sprint emozionante nel MotoGPcon Marc Marquez che ha dominato la gara dall’inizio alla fine. Lo spagnolo della Ducati ha dimostrato una forma smagliante, lasciando alle spalle i principali rivali e consolidando la sua rimonta in campionato.

La vittoria di Marquez è stata netta, con un vantaggio di oltre due secondi su Pedro Acosta e quasi tre secondi su Marco Bezzecchiche ha mantenuto la testa della classifica generale.

La gara ha visto momenti di alta tensione, con duelli serrati e sorpassi spettacolari.

La strategia vincente di Marquez

Marc Marquez ha spiegato che la sua strategia era quella di spingere fin dall’inizioapprofittando della freschezza fisica e della posizione di partenza. “Venerdì ho cercato di risparmiare energia. Questa mattina ho spinto, e come è stato dimostrato oggi se si parte avanti è molto d’aiuto”, ha dichiarato il pilota spagnolo.

La sua vittoria ha sollevato domande sulla sua condizione fisica, dopo le recenti operazioni e i problemi di inizio stagione. Marquez ha risposto che la pista ungherese, con le sue curve a sinistra, gli ha permesso di guidare meglio. “In tre giorni non è cambiato il fisico – ha spiegato -, è cambiata la pista perché qui si gira a sinistra e guido meglio.”

Bezzecchi mantiene il comando

Marco Bezzecchi, nonostante un terzo posto, ha consolidato il suo primato in classifica generale, portandosi a 180 punticon un vantaggio di 20 punti su Jorge Martin. Bezzecchi ha dovuto affrontare la pressione di Fermín Aldeguerche ha commesso alcuni errori, permettendo allo spagnolo di mantenere la posizione.

“È stata una Sprint molto difficile soprattutto in partenza, ho subito un contatto poi ho avuto altri problemi e sono contento di questo terzo posto”, ha commentato Bezzecchi. Il pilota italiano ha anche ringraziato la sua squadra per il supporto dopo gli errori in qualifica.

Le altre posizioni e la classifica generale

Quarta posizione per Raúl Fernández e quinta per Fermín Aldeguermentre Jorge Martin ha chiuso sesto, guadagnando punti preziosi in classifica. Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio hanno chiuso rispettivamente nono e decimo, deludendo le aspettative.

La classifica generale vede Bezzecchi in testa con 180 punti, seguito da Martin con 160 e Di Giannantonio con 134. Marquez, con 83 punti, è settimo, ma la sua vittoria nella Sprint potrebbe essere un segnale di una rimonta in vista delle prossime gare.

La gara lunga di domenica promette ulteriori emozioni, con Marquez che dovrà confermare la sua forma e Bezzecchi che cercherà di mantenere il suo vantaggio in classifica. Il MotoGP continua a regalare spettacolo e suspense, con i piloti che si contendono ogni punto in una lotta serrata per il titolo.