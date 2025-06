Clima sempre più teso all’Isola dei Famosi 2025: questa volte a sbottare è stata Teresanna Pugliese, che ha lanciato accuse pesanti nei confronti di un altro naufrago: ecco di chi si tratta.

Isola dei Famosi 2025: Teresanna Pugliese sbotta con un altro naufrago

A pochi giorni dalla semifinale, il clima all’Isola dei Famosi è sempre più teso.

Nelle scorse ore c’è stata una durissima lite tra due naufraghi, ovvero tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini. Tutto è cominciato quando sono andati a caccia di lumache, con il conduttore che ha esortato l’influencer, che ne stava prendendo troppe, a lasciarne qualcuna. A questo punto Teresanna è sbottata: “Adesso mi hai scocciata, basta, mi hai stufata. A me è stato detto di prendere questi molluschi sia per il risotto che per farne delle esche e per questo en ho prese tante! Basta fare polemica. Qui vuoi decidere tutto tu. Non è quello che pensi tu è tutto giusto e quello che fanno gli altri è sempre sbagliato. E non permetterti di rivolgerti in questo modo a me. Mi rimproveri come chissà cosa avessi fatto. Tu ce l’hai con me!” Fantini ha subito ribattuto asserendo che tutti sull’Isola hanno problemi con lei: “non sono io ad avere problemi con te, li hanno tutti”.

Teresanna Pugliese sbotta all’Isola dei Famosi: “Sei razzista”

La lite è proseguita, con Omari Fantini che ha imitato un tipico canto neomelodico dicendo poi “vai a fare la tua sceneggiata di Mario Merola, questa è una sceneggiata napoletana!”. Teresanna Pugliese a questo punto non ci ha visto più e ha lanciato accuse pesanti nei confronti di Fantini, accusandolo di essere razzista: “eh bravo vai, fai il razzista bergamasco. Se fai la sceneggiata e imiti il cantante napoletano fai razzismo, lo stai facendo in modo denigratorio. Sì fai il razzista, caro bergamasco. Ti riveli sempre.”