Tensione alta all’Isola dei Famosi: Teresanna e Cristina Plevani litigano per il fuoco, poi la napoletana scoppia in lacrime.

All’Isola dei Famosi, il clima si fa sempre più rovente — e non solo per il sole dei Caraibi. A infiammare gli animi questa volta sono state Teresanna Pugliese e Cristina Plevani, protagoniste di un acceso scontro davanti agli altri naufraghi. Ancora una volta, la colpa è della gestione della legna e del fuoco, bene prezioso sull’isola.

Isola dei Famosi, Teresanna e la lite furiosa con Cristina Plevani

Il loro legame, fatto di alti e bassi, sembrava saldo dopo tanti momenti condivisi, ma nell’ultima puntata è bastato un pretesto – la gestione della legna per il fuoco – per far degenerare la situazione. Quella che inizialmente appariva come una semplice divergenza di opinioni si è rapidamente trasformata in uno scontro acceso. Teresanna ha criticato Cristina per il suo atteggiamento negativo, ricevendo in cambio un’accusa di falsità.

“Se non ti sta bene cambia isola. Sei sempre negativa. Io faccio i monologhi? Sono falsa? Non hai mai parlato per 2 mesi, all’improvviso sei venuta fuori con i monologhi. Mi sono offesa perché non puoi abbracciarmi, sorridermi, e poi dirmi che sono machiavellica. La falsa sei tu, sei stata zitta per 2 mesi poi esplodi alle nomination. Io sono sempre stata questa” ha dichiarato la Pugliese.

La Plevani ha ribattuto con tono deciso, affermando di non credere più a un’amicizia:

“Aspetto che vai a casa, poi posso tornare anche io. Non parlare di amiche. Ti sei offesa? Ma chi ci crede”.

Isola dei Famosi: Teresanna in lacrime

Secondo quanto emerso nel daytime, Pugliese si sarebbe sentita profondamente ferita dal comportamento della compagna d’avventura, tanto da confidare a Jey Lillo il proprio malessere. L’ex tronista ha ammesso di sentirsi isolata e poco compresa dagli altri concorrenti, che a suo dire non sarebbero autentici nei rapporti.