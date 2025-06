All’Isola dei Famosi cresce la tensione con l’avvicinarsi della finale. Tra bilanci personali e strategie, Cristina Plevani si è distinta con un pronostico inaspettato sul possibile vincitore del reality. In gara e al televoto insieme a Jey Lillo e Patrizia Rossetti, la naufraga si apre raccontando le sue impressioni e le sue speranze per il resto del gioco.

La 19ª edizione de L’Isola dei Famosi si avvicina alla conclusione. Mercoledì 25 giugno 2025, su Canale 5, andrà in onda la semifinale che designerà i finalisti del reality condotto da Veronica Gentili. Dopo l’eliminazione di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, restano in gara per la vittoria Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Mentre cresce l’attesa per scoprire chi sarà eliminato e chi accederà alla finalissima, Cristina Plevani ha fatto alcune rivelazioni inaspettate su un concorrente.

Cristina Plevani vive un momento di riflessione e apertura a L’Isola dei Famosi. Questa settimana al televoto con Jey Lillo e Patrizia Rossetti, si è confidata con Mario Adinolfi, svelandogli la sua opinione sincera: lo vede come un giocatore astuto e pensa che, grazie al suo modo di agire, potrebbe davvero conquistare il primo posto.

“Tu sei realmente il giocatore. A me danno della fredda e della cinica, ma alla fine sarò la più fessa perché la furba in questo gioco di sicuro non sono io. Tra l’altro, i tuoi pronostici non ne azzecchi uno eh…io sono in nomination e tu dicevi che non l’avrei presa. Arrivi sciallo sciallo in finale e te la vinci anche, godendo. Sai che se vinci sono ben contenta, però anche vederti rosicare non sarebbe male”.