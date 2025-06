Antonella Mosetti, ex naufraga dell’Isola dei famosi 2025, dopo aver lasciato il reality per motivi personali, rompe il silenzio e si sfoga sui social. Ecco cosa ha detto e perché si è sentita profondamente delusa.

Antonella Mosetti e lo sfogo social dopo l’Isola dei Famosi: “Da alcune persone davvero non me l’aspettavo”

Dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi 2025, che si avvicina alla finale tra strategie e litigi, a causa di difficoltà personali in particolare per il dolore ancora vivo per la morte del padre, Antonella Mosetti torna sui social più carica che mai e si scaglia contro alcuni ex naufraghi, ma senza far nomi.

Come racconta tra le storie Instagram: “Mi sentivo di far uscire questo fastidio, questo concetto che si è creato nella mia testa”.

Il motivo dell’abbandono

Così come altri naufraghi, anche Antonella Mosetti ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2025. La sua scelta non è passata inosservata e ha destato una certa attenzione, tanto che la showgirl è intervenuta per spiegare le sue ragioni “alla luce di articoli sbagliati” sul suo conto.

In alcune storie Instagram, aveva raccontato: “Sono uscita dall’isola per via di tante vicissitudini fisiche e mentali che, purtroppo, non mi hanno permesso di continuare la mia avventura”. La naufraga ha vissuto momenti di difficoltà, non riuscendo ad affrontare il lutto del padre, amplificato proprio dall’esperienza all’Isola.

Il duro sfogo sui social: “Sono spariti magicamente”

Antonella Mosetti a poche settimane dal ritorno dall’Honduras, condivide con i follower un duro sfogo proprio tramite le stories su Instagram, riferendosi a chi durante l’Isola le stava vicino per poi sparire nel nulla: “Le persone che avevo intorno, non tutti, quando ero a fare il programma di Mediaset volevano per forza vedermi, starmi vicino. Sono tornata e magicamente questo bene, questa vicinanza, questa voglia di stare con me è sparita”.

La showgirl non fa nomi, ma il messaggio è chiaro. E la delusione, altrettanto: “Molti di voi mi diranno vabbè Anto è normale, ancora ci rimani male, ma da qualcuno non me l’aspettavo proprio”, conclude la Mosetti.