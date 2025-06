Teresanna in una delle ultime dirette dall’Honduras dove è impegnata nella 19esima edizione dell’Isola dei Famosi ha parlato di Mario Adinolfi e di come starebbe giocando per arrivare in finale a lottare per la vittoria del celebre reality.

Teresanna e Mario Adinolfi, tensioni e confronti

Teresanna Pugliese, ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ancora presente sull’Isola in Honduras dove si tiene l’Isola dei Famosi e ormai manca sempre meno all’appuntamento decisivo per la vittoria di conseguenza le strategie si fanno più serie perché ci sarà spazio solo per un vincitore.

Lei e Mario Adinolfi, anch’egli concorrente ancora in gioco, hanno avuto momenti difficili dove hanno pesantemente litigato a seguito di punti di vista divergenti.

Permane però la stima tra loro due anche se lei stessa si aspettava la nomination da parte di Mario che ha invece votato per Jey Lillo che è finito al televoto.

Adinolfi e la strategia per vincere secondo Teresanna

Teresanna ha parlato con la collega naufraga Loredana Cannata come riporta anche il sito Comingsoon.it e tra i vari discorsi che si sono scambiate è emersa anche la possibile strategia che potrebbe attuare Mario Adinolfi per vincere.

Infatti il giornalista sta seriamente entrando nel club dei possibili vincitori del programma e Teresanna lo ha subito capito – “La sua missione è eliminare i giovani è una strategia fino ad adesso vincente”.

Adinolfi nominando Jey Lillo ha perseguito questa strada, per Teresanna permane il dubbio rispetto al prossimo passo di Adinolfi, chissà che non possa essere lei la prossima “vittima”, per saperlo bisognerà attendere la puntata di mercoledì 25 giugno.