L’Isola dei Famosi è ben avviata e un cambiamento rispetto al passato è lo spazio concesso ad ogni naufrago di raccontarsi svelando quello che è capitato durante il percorso di vita, uno degli ultimi ad approfittare di questo strumento è stato il cantante Paolo Vallesi che ha lasciato con il suo vissuto un qualcosa di importante agli altri naufraghi.

Paolo Vallesi ed il bullismo sconfitto con la musica

Paolo Vallesi ha voluto raccontare agli altri naufraghi il proprio percorso di vita che lo ha portato a diventare un cantante di successo dopo aver ottenuto il terzo posto al Festival di Sanremo del 1992.

Il cantante ha aperto parlando delle difficoltà che i genitori di oggi hanno nel far trasmettere l’amore verso i figli ed ha colto l’occasione per parlare della sua infanzia fatta di episodi di bullismo: “Dall’età di 3 anni ho sempre portato gli occhiali e gli altri bambini mi prendevano in giro. Sono diventato timido e passavo le mie giornate in solitudine”.

Il cambiamento è arrivato quando un Natale i suoi genitori gli regalarono una tastiera: “Quando ho messo le dita su quei tasti mi è partito un brivido che non so spiegare, era uno sfogo per riuscire a rifarmi con i miei amici che mi vedevano come uno sfigato con gli occhiali”.

Jey Lillo stupefatto dal racconto

Tra le reazioni dei naufraghi quella di Jey Lillo è sicuramente la più forte, come riporta Fanpage.it – “Il suo racconto mi ha steso letteralmente, è stato davvero una forza“.

In questo modo i naufraghi hanno approfondito la storia di Paolo Vallesi, andando oltre la fama per la canzone con cui ha partecipato a Sanremo, scoprendone anche le fragilità che gli hanno permesso di crescere.