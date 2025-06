Manca ancora molto alla prossima edizione del Festival di Sanremo ma è già arrivato quel momento in cui le date si iniziano a pianificare anche per stabilire quando sarà possibile incasellare un’evento che è in grado di calamitare su di sé impegni straordinari da parte di tutta la Rai e del movimento attorno alla tv di stato.

Festival di Sanremo, nuove date in esame

Tutto l’entourage intorno a Carlo Conti sta quindi decidendo come e dove incasellare l’evento in modo da riuscire ad avere il bacino di utenti che ci si aspetterebbe da manifestazioni di questo tipo.

E’ notizia di pochi giorni fa il dato legato allo share del Festival 2025 superiore al 66%, mai avuto un dato così alto dal 2005.

Il Festival nel 2025 aveva subito uno spostamento andando in onda la seconda settimana di febbraio per far posto alle partite di Coppa Italia, quindi un eventuale ribaltone se posto per tempo non è un problema.

Precedenza alle Olimpiadi 2026

Al momento non vi sono notizie ufficiali sulle date dell’edizione 2026 ma secondo quanto riportato da Fanpage.it tramite Il Messaggiero il Festival di Sanremo 2026 potrebbe andare in onda nella settimana dal 24 al 28 febbraio.

Uno slittamento così importante avverrebbe perché nelle due settimane precedenti l’attenzione sarà totalmente rivolta alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

In questo modo anche gli introiti pubblicitari dei due eventi sarebbero diluiti nel tempo, portando milioni di euro nelle casse della tv statale. Non resta che attendere l’evoluzione della situazione con l’avvicinarsi dei due grandi eventi.