Grande commozione per uno dei protagonisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Ecco chi è.

Questa edizione de L’Isola dei Famosi prosegue nonostante i tanti ritiri, tra liti, tensioni, colpi di scena e anche commozione. Uno dei naufraghi ha infatti ricordato la sorella, morta suicida.

Isola dei Famosi, naufrago in lacrime: il drammatico ricordo della sorella morta suicida

Non ci sono solamente litigi e discussioni, in questa edizione de l’Isola dei Famosi c’è spazio anche per la commozione e il ricordo.

Uno dei protagonisti, ovvero Mario Adinolfi, parlando con Loredana Cannata, ha ricordato la sorella, morta suicida quando aveva appena 22 anni. Era il 1997 quando la sorella Ielma ha deciso di togliersi la vita. Per il giornalista è stato anche l’evento scatenante che lo ha portato a mettere su peso.

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: “è una ferita che non si cicatrizza”

Mario Adinolfi ha raccontato a Loredana Cannata che la sua unica sorella si è suicidata a 22 anni: “mia sorella, l’unica che avevo, si è suicidata. Ero legatissimo. Cosa si fa nella vita quando una persona così cara ti dice ‘non mi dai la motivazione per vivere’? Ogni anno ingrassavo di 5kg, ho pensato che nulla valesse niente. Io sono un uomo di chiesa, ma tutte è saltato per anni, anche la Fede. E’ una ferita che non si cicatrizza, devo dire che qualche volta parlarne mi aiuta. Questa è la prima volta nella vita che perdo peso.”