In meno di un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2025, già sette naufraghi hanno deciso di lasciare l’isola. Motivi? Di salute, personali, o dolore non superato.

Le penali all’Isola dei Famosi 2025: le regole per chi si ritira

Come nel caso di Antonella Mosetti, che ha scelto di tornare a casa per affrontare un lutto.

Ma cosa succede davvero quando un concorrente si ritira? Pagano una penale? È quello che molti si chiedono, soprattutto ora che il format è cambiato. Ai tempi delle prime edizioni, le cose erano molto diverse. Alex Belli, ospite di Studio 100, ha raccontato che dieci anni fa lasciare il gioco voleva dire pagare penali da capogiro: addirittura 100.000 euro. Ai tempi delle prime edizioni, le cose erano molto diverse. Alex Belli, ospite di Studio 100, ha raccontato che dieci anni fa lasciare il gioco voleva dire pagare penali da capogiro: addirittura 100.000 euro. “Ti passava la voglia, davvero. Quel programma è il più duro che abbia mai fatto, fisicamente e psicologicamente. Senza penale, sarebbe finita”, ha detto. Insomma, la paura di dover sborsare quella cifra faceva riflettere più di una volta prima di mollare.

Le nuove regole dell’Isola dei Famosi 2025: cosa succede ai ritirati

Oggi invece, spiega Gabriele Parpiglia, le regole dell’Isola dei famosi 2025 sono cambiate. Chi lascia non deve più pagare, ma perde il cachet e salta le ospitate in studio. Prendiamo Angelo Famao: molti pensavano che, con tanti impegni fuori, sarebbe stato difficile partire. Poi si è ritirato, ma grazie al successo della sua canzone con i tifosi del Napoli, guadagna molto di più fuori dall’isola. Quindi, perché restare?

Forse è proprio questo il motivo del cambiamento. Mediaset e Banijay hanno capito che le penali alte scoraggiavano i vip . Per non perdere concorrenti, hanno preferito togliere la sanzione, ma la scelta di lasciare resta comunque pesante: niente soldi, niente riflettori in studio. Per dire, Marco Mazzoli, vincitore della 17esima edizione, ha svelato di aver guadagnato “solo” 6.000 euro a settimana, molto meno di quella penale. E se la dovesse pagare? Non avrebbe mai firmato il contratto.

L’Isola dei Famosi 2025 si conferma così un gioco duro. Anche senza penali milionarie, lasciare non è mai una decisione facile. Perché qui non si tratta solo di soldi. È tutta questione di testa e cuore.