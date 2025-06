Rissa Isola dei Famosi, la rabbia della moglie di Dino Giarrusso: possibile azione legale

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha visto un momento di grande tensione tra i concorrenti, con una rissa sfiorata che ha acceso gli animi in studio e tra il pubblico. Al centro della vicenda c’è Dino Giarrusso, protagonista di uno scontro acceso con Omar Fantini durante il gioco della pallanuoto. La moglie di Giarrusso, Sara Garreffa, ha espresso tutta la sua rabbia per l’accaduto, lasciando intendere possibili azioni legali.

Un episodio che aggiunge ulteriore pepe a una stagione già ricca di colpi di scena.

Presente in studio durante la diretta, Sara Garreffa ha raccontato di essere rimasta molto turbata dall’accaduto:

“Ero andata lì per parlargli, credo di essere fondamentale per il suo equilibrio psicologico. Non è stato possibile avere quel confronto, e mi dispiace molto”, ha spiegato a Fanpage.