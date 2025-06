Isola dei Famosi, arriva il provvedimento disciplinare per Omar Fantini dopo ...

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda mercoledì 18 giugno è scattata una rissa fisica che ha visto protagonisti Omar Fantini e Dino Giarrusso, durante la prova della Pelota Honduregna.

Isola dei Famosi, arrivano le conseguenze dopo la rissa: provvedimento disciplinare per Omar Fantini

Nella puntata di mercoledì scorso de L’Isola dei Famosi Dino Giarrusso e Omar Fantini sono arrivati allo scontro fisico, arrivando quasi alle mani nel corso della prova della Pelota Honduregna.

La conduttrice Veronica Gentili ha, infatti, deciso di squalificare entrambi dalla sfida.

Provvedimento disciplinare per Omar Fantini

Nella puntata del daytime andata in onda su Canale 5, è stato mostrato un comunicato ufficiale inviato dallo spirito dell’isola, che ha annunciato un provvedimento per Omar Fantini, proprio a causa di quanto accaduto in puntata.

“In seguito all’accaduto tra Dino e Omar durante la Pelota Hondurena lo spirito dell’isola, in attesa di altri provvedimenti, ha deciso di prenderne già uno nei tuoi confronti…”.

Omar perde la carica di leader

Cosa ha deciso lo spirito dell’Isola? “È stato deciso di sospendere Omar dalla carica di leader. Loredana, in quanto seconda classificata della prova, diventa il nuovo leader fino alla prossima puntata”. Omar ha perso la sua carica di leader settimanale. Il titolo è stato quindi assegnato a Loredana Cannata, arrivata seconda nella prova fisica.

La reazione dei naufraghi

Alla lieta notizia Loredana ha scherzato con gli altri naufraghi: “Allora adesso si organizzeranno escursioni di contemplazione della luna!”.

Nel corso del daytime è andato in onda anche il confessionale di Omar, che ha voluto commentare il provvedimento ricevuto: “Il fatto di essere stato deposto dal ruolo di leader mi va benissimo. Diciamo che mi sono fatto trascinare dal fattore c. Mi sono scusato subito dopo perché mi sono reso conto dell’errore”.

“Sono un pessimo razzolatore. Scusami Eddy”

Omar ha poi paragonato quanto accadutogli a un episodio che vede protagonista suo figlio che gioca a calcio:

“Mio figlio gioca a calcio ed è capitato che spesso perdesse il controllo e gli ho detto di metterci la testa. Ecco diciamo che sono un buon predicatore, ma un pessimo razzolatore. Eddy scusami prima tu”. Quale sarà invece il provvedimento per Dino Giarrusso che nel mentre, non smette di litigare?

Ancora non si sa, nel frattempo sua moglie ha già detto di non escludere un’azione legale nei confronti di Fantini.