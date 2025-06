Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è esplosa una tensione inaspettata tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso. Il motivo? Le critiche di Giarrusso sulla carriera di Plevani dopo la sua vittoria al Grande Fratello, che hanno scatenato uno scontro acceso. A intervenire sulla polemica è stato Mario Adinolfi, che ha preso posizione e commentato quanto accaduto, alimentando ulteriormente il dibattito.

Isola dei Famosi 2025, tensione tra Giarrusso e Plevani per critiche sulla carriera

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda il 18 giugno, Dino Giarrusso ha criticato Cristina Plevani, accusandola di non aver fatto nulla dopo la vittoria al Grande Fratello di 25 anni fa. Plevani ha risposto accusandolo di classismo, sostenendo che lui giudicasse le persone solo in base ai titoli di studio. Giarrusso ha però negato l’accusa, spiegando di aver sempre combattuto il classismo nella sua carriera da giornalista e politico.

Isola dei Famosi, lite tra Giarrusso e Cristina Plevani: Mario Adinolfi prende posizione

Ritornati a Playa Dos, Mario Adinolfi e Cristina Plevani hanno approfondito la discussione scoppiata in puntata, concentrandosi soprattutto sulle critiche rivolte da Dino Giarrusso alla naufraga. Durante il confronto, hanno analizzato il tono e il contenuto delle parole del naufrago, mettendo in luce le tensioni emerse tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi.

“Doveva frenare e scusarsi. Non ha colto il valore della persona e questo è tipico di chi è molto egoriferito“, ha commentato Mario Adinolfi.

La naufraga, invece, ha aggiunto: