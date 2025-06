L’Isola dei Famosi 2025 continua a tenere banco sia in termini di ascolti ma soprattutto di attività durante la puntata che viene trasmessa in diretta in prima serata, difatti questa è sempre in grado di regalare colpi di scena sia agli ospiti in studio che naturalmente ai telespettatori che assistono da casa, con il caso che tratteremo però si è superato il limite.

Isola dei Famosi, spiriti bollenti in diretta

La situazione occorsa nell’ultima diretta del programma condotto da Veronica Gentili è stata davvero negativa, infatti sia gli ospiti presenti in studio che i telespettatori hanno assistito ad una scena incommentabile per un programma che va in onda in prima serata.

I naufraghi erano impegnati a giocare ad una partita di Pelota Hondurena, un match di quella che oggi è conosciuta come pallanuoto tra la squadra dei “Naufraghi” e l’ “Ultima Spiaggia”.

Durante il match sono stati effettuati spintoni e schiaffi che sono andati ben oltre la partita. Infatti tra i due naufraghi impegnati nello scontro vi sono state anche minacce di morte.

Chi sono i due naufraghi autori della rissa

I due naufraghi autori della rissa sono Dino Giarrusso e Omar Fantini. Dino Giarrusso accusa Fantini di aver minacciato con parole come “Ti ammazzo m***a, ti tengo 20 minuti sott’acqua” mentre Omar ha replicato spiegato che Giarrusso l’avesse effettivamente fatto, prima tirando sott’acqua lui e poi anche Cristina (Plevani).

In studio, come riporta Caffeinamagazine.it, era presente la moglie di Giarrusso, Sara, che era visibilmente contrariata rispetto all’accusa di violenza sulle donne nei confronti del marito – “qui partono le denunce” ha dichiarato, naturalmente Veronica Gentili ha subito smorzato i toni evitando di porre un tema del genere in una partita di pallanuoto.