Nel corso della sua avventura a L’Isola dei Famosi, Dino Giarrusso ha attirato l’attenzione non solo per il suo carattere e le sue performance, ma anche per le confessioni sul passato da latin lover. A fare chiarezza su questo aspetto ci pensa sua moglie, Sara Garreffa, che in un’intervista esclusiva a Fanpage racconta la loro relazione aperta e ridimensiona il clamore mediatico legato alla vita sentimentale del naufrago.

Dino Giarrusso e le ‘centinaia di donne’

Prima di finire sull’Ultima Spiaggia, la scorsa settimana Dino Giarrusso aveva rivelato di aver frequentato centinaia di donne, confessando così il suo lato da vero latin lover. Nel corso della sesta puntata de L’isola dei Famosi, però, i naufraghi hanno continuato a interrogarsi su questa rivelazione, con molti che non credevano alle sue parole.

Anche ora che si trova sull’Ultima Spiaggia, l’argomento rimane molto discusso sull’isola. Omar Fantini ha commentato di aver pensato a quante centinaia potessero essere, sottolineando “Io del discorso sulle centinaia e centinaia di donne di Dino, ho pensato a quante centinaia. Perché un conto è 200, ma non possono essere così“. Mario Adinolfi ha invece confessato di conoscere la cifra precisa, senza però volerla rivelare, suscitando la reazione scherzosa di Omar che lo ha incalzato a dirla, minacciando di nominarli tutti altrimenti.

“Sono contento per la signora con cui sta adesso, ha un uomo di grande esperienza“, ironizza Mirko Frezza.

‘Ha avuto 500 donne, siamo in relazione aperta’, le rivelazioni della moglie di Dino Giarrusso

In queste ore è stata proprio la moglie di Giarrusso, Sara Garreffa, a rompere il silenzio sulla vicenda, intervenendo con un’intervista rilasciata a Fanpage, in cui ha offerto il suo punto di vista sul passato sentimentale del marito e sul dibattito nato all’Isola dei Famosi.

“Non mi aspetto che un uomo non desideri un’altra donna dal punto di vista sessuale, lo trovo assolutamente fisiologico”.

Nel corso dell’intervista ha affrontato con naturalezza il tema della loro relazione aperta. Alla domanda se abbiano mai avuto rapporti con altre persone, ha spiegato che, al momento, non ce n’è stato bisogno, ma non esclude che possa accadere in futuro.

Garreffa ha poi commentato l’attenzione che L’Isola dei Famosi ha dedicato alla dinamica sentimentale tra suo marito e un’altra concorrente, dichiarando di non esserne infastidita, anzi, di averne quasi apprezzato l’esposizione. Ha raccontato che tra lei e Giarrusso c’è un rapporto aperto e sincero, privo di gelosie, sottolineando come la gelosia sia spesso legata all’insicurezza, una sensazione che lei non prova. Secondo Garreffa, se suo marito si trova bene con un’altra donna e tra loro c’è affinità, questo non può che farle piacere: significa che ha trovato un sostegno nel percorso che sta vivendo.

Dopo la messa in onda di una clip che ritraeva Dino Giarrusso insieme alla concorrente Khady Fabiani, l’ex europarlamentare ha reagito prontamente, ribadendo di essere sposato e definendo la moglie come la cosa più importante della sua vita.

“Credo che si stia preoccupando un po’ troppo di come potrei reagire a certe cose. Non avendo alcun contatto, può solo immaginare cosa penso, anche se sa bene che sono una persona serena e priva di gelosie. Forse teme che io possa prenderla male, non tanto per l’avvicinamento in sé, ma per l’effetto che potrebbe avere a livello mediatico”.

In aggiunta, alla domanda se avesse desiderato vedere ulteriori immagini della notte trascorsa da Dino e Fabiani, Garreffa ha risposto negativamente, precisando di non ritenere che sia accaduto qualcosa di diverso rispetto a quanto già mostrato. Ha riconosciuto che tra i due si è creata una certa intesa, ma nulla che le abbia destato preoccupazione.

Infine, quando le è stato chiesto se fosse a conoscenza del passato da latin lover di Dino Giarrusso – che ha dichiarato di aver scelto la vita da single a 33 anni e di essere stato con oltre 500 donne – Sara Garreffa ha spiegato di sì, aggiungendo di ritenere che il marito ne abbia parlato per coerenza con l’approccio sincero con cui sta vivendo l’esperienza televisiva. Ha confermato con ironia che, quando ha conosciuto Dino, lui si trovava ancora pienamente nel suo periodo da latin lover, aggiungendo con una battuta di essere forse proprio la sua “cinquecentesima”, ma che, alla fine, è stata lei a sposarlo.