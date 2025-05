L’Isola dei Famosi, come sempre, non smette di riservare sorprese. Nella nuova edizione del reality, già si registrano i primi colpi di scena. Dopo appena tre giorni trascorsi in Honduras, un concorrente ha deciso per il ritiro. Ma chi è stato a fare questo passo così drastico? Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova svolta.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi: i primi sviluppi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata con una novità assoluta: le conduttrici Veronica Gentili e Simona Ventura. A collegare lo studio con la spiaggia, l’inviato Pierpaolo Pretelli, che ha raggiunto a nuoto la riva di Cayo Cochinos, in Honduras. I concorrenti sono stati suddivisi in due gruppi in base all’età: i “Senatori” (over 40) e i “Giovani” (sotto i 40 anni).

Tra i Senatori troviamo Cristina Plevani, Antonella Mosetti, Mirko Frezza, Patrizia Rossetti, Omar Fantini, Alessia Fabiani, Loredana Cannata e Paolo Vallesi, con l’aggiunta di Adinolfi.

Nei Giovani, invece, ci sono Camila Giorgi, Spadino Bragelli, Chiara Balistreri, Angelo Famao, Teresanna Pugliese, Lorenzo Tano, Nunzio Stancampiano, Leonardo Brum e Carly Tommasini. Assente all’inizio Dino Giarrusso, ancora in convalescenza per un infortunio, ma il suo ingresso è previsto per la prossima puntata.

Isola dei Famosi, l’annuncio choc: primo ritiro dopo soli tre giorni

Il cantante siciliano Angelo Famao ha annunciato la sua decisione di lasciare il programma direttamente davanti alle telecamere di Canale 5, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a porre fine in anticipo alla sua avventura in Honduras.

“Mi sono buttato in questa avventura con tanto coraggio, convinzione e voglia di fare. Ma purtroppo le cose non sono andate come speravo. Mi sento completamente disorientato, la mia mente è confusa. Sono giorni che non riesco a mangiare né a dormire. E poi, sembra assurdo, ma ho l’impressione che qui perfino gli animali siano contro di me. Ho cercato di restare fuori dalle dinamiche più tese, ma tutto quello che è accaduto mi ha travolto. Ho riflettuto a lungo e alla fine ho deciso: lascio l’isola.”

Angelo Famao, cantante neomelodico siciliano di Gela, è cresciuto in una famiglia semplice e lontana dai riflettori. Nonostante le sue origini non partenopee, si innamora della musica napoletana, che lo porta al successo con il brano Tu si’ a fine do’ munno nel 2018, ottenendo oltre 125 milioni di visualizzazioni e premi come il disco d’oro e doppio platino. Nel reality, voleva dimostrare non solo il suo talento, ma anche il suo cuore sincero. Tuttavia il suo umore è peggiorato, spingendolo a ritirarsi dopo soli tre giorni.