L’Isola dei Famosi 2025 è iniziata nella serata di mercoledì 7 marzo e da quel momento il pubblico da casa ha la possibilità di seguire 24 ore su 24 quello che accade durante lo show. Dopo nemmeno un giorno completo di gara è successo già un caso davvero importante che potrebbe avere pesanti ripercussioni sui partecipanti, cerchiamo di capire cosa è accaduto.

Isola dei Famosi 2025: come sono andate le prime ore

Dalla puntata del 7 maggio alle 21, dove i futuri naufraghi sono approdati sull’Isola sono passate poco più di 24 ore e si sa all’inizio del reality si cerca di capire dove ci si trova e cosa si può fare.

Essendo su un’isola non si hanno molte cose da fare ma allo stesso tempo stare con le mani in mano è controproducente, quindi si ci si inizia a conoscere e si valuta che azioni intraprendere. Un primo giorno normale.

Nemmeno 24 ore e i naufraghi sono in rivolta con la produzione

Lasciata la diretta, avvenuta mercoledì sera, lo spazio per il programma è aperto per 24 ore su 24 sui canali Mediaset Extra e La5 e proprio durante la programmazione non stop è successo un qualcosa di incredibile.

I giovani avevano ben nascosto un accendino – ricordiamo che non è possibile portare oggetti esterni sull’isola – e con questo hanno acceso un fuoco per cucinare del pesce da mangiare come riportato da Caffeinamagazine.it

La produzione ha quindi immediatamente provveduto a confiscarlo ma nel mentre il fuoco ha iniziato a divampare, complice il forte vento aumentando il rischio di un grave pericolo.

Fortunatamente non è accaduto nulla di grave ma certamente l’inizio è stato davvero forte per questa edizione, cresce quindi l’attenzione dei fan per il proseguo del programma condotto da Veronica Gentili.