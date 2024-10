Rebecca Staffelli si occupa della conduzione di un'edizione derivata del Grande Fratello, trasmessa su La5.

La 18° stagione del Grande Fratello introdurrà un'edizione spin-off chiamata GF Daily, trasmessa su La5. Rebecca Staffelli, nota voce del reality sui social negli ultimi due anni, sarà la presentatrice di questa nuova edizione che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 19:40. Staffelli ha espresso grande entusiasmo per il suo nuovo ruolo e l'importanza dell'autenticità. Questa è una mossa strategica di Mediaset che vede Staffelli come uno dei nuovi talenti su cui scommettere.

In passato, anche nel reality c’era già stata una versione spin off, ma a quel tempo era affidata a Emanuela Gentilin, che era la voce fuori l’ingresso rosso del Grande Fratello. Questa edizione veniva trasmessa su Mediaset Extra e l’ultima trasmissione era nel 2018, durante l’ultima stagione di Barbara d’Urso.

Rebecca Staffelli ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo ruolo nel Grande Fratello: “La riconferma è stata come un sogno avverato, rappresenta un’ulteriore crescita professionale per me. Ho un grande desiderio di cominciare, vorrei iniziare subito se fosse per me”. Ha anche condiviso che il miglior consiglio che le è stato dato era di rimanere autentica. Secondo Staffelli, essere veri con sé stessi è più facile del recitare un ruolo. È la sua prima volta in un programma televisivo in un ruolo così prominente e l’eccitazione è palpabile.

A partire dal Grande Fratello, passando per Battiti Live, fino ad arrivare al suo primo ruolo come conduttrice solista di GF Daily, Rebecca Staffelli ha fatto molta esperienza su Mediaset. È possibile che sia uno dei nuovi talenti su cui la rete vuole puntare.