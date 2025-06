Isola dei Famosi 2025, come mai non va in onda questa sera 23 giugno? Rivelat...

Sarà un lunedì sera senza “L’Isola dei Famosi“. Il reality condotto da Veronica Gentili infatti non andrà in onda: ecco svelato il motivo.

L’Isola dei Famosi 2025, perché non va in onda oggi 23 giugno: svelato il motivo

Delusione per i tanti fan del reality show condotto da Veronica Gentili, “L’Isola dei Famosi“, perché questa sera, 23 giugno, non andrà in onda come ogni lunedì.

La decisione è stata presa da Mediaset al fine di evitare la concorrenza con altri programmi televisivi, oltre che per gestire al meglio le dinamiche interne del reality show che, tra l’altro, sta per arrivare alla sua conclusione. La finale è stata infatti fissata per il prossimo 2 di luglio. Chi vincerà questa edizione? I fan non vedono l’ora di scoprirlo, intanto appuntamento per la prossima puntata mercoledì 25 giugno sempre in prima serata su Canale 5.

Cosa andrà in onda questa sera al posto de L’Isola dei Famosi?

Come abbiamo appena visto, questa sera non andrà in onda come ogni lunedì la diretta de “L’Isola dei Famosi” che tornerà invece mercoledì 25 giugno. Ma, cosa andrà in onda al posto del reality show? Andrà in onda il film “Yara“, il dramma ispirato alla tragica storia di Yara Gambirasio, la 13enne uccisa a Brembate di Sopra, il cui caso è tornato di recente sotto in riflettori.