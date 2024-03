Meghan Markle sul palco

Meghan Markle è tornata a parlare pubblicamente e lo ha fatto direttamente sul palco del Festival SXSW in Texas. All’evento era presente anche il marito Harry che era seduto nella platea del pubblico e che ha applaudito la moglie quando ha raccontato un episodio che è accaduto mentre era in dolce attesa.

Meghan Markle e il bullismo

Dal palco, Meghan Markle ha infatti raccontato di aver ricevuto del bullismo via social quando era incinta. Anche per questo motivo la duchessa ha detto di essersi allontanata dal mondo dei social, per il suo personale benessere.

La maggior parte del bullismo e degli abusi che ho subito online è avvenuto quando ero incinta di Archie e di Lili.

ha così affermato Meghan Markle.

Cosa ha detto Meghan Markle

La ex attrice ha poi così continuato in merito: