Occhi puntati su Meghan Markle, che è stata pizzicata a Montecito, in California, con uno strano cerotto sul polso. A cosa serve? Ecco perché la duchessa di Sussex lo indossa.

Meghan Markle: perché indossa un cerotto al polso?

Mentre il principe Harry è impegnato con il torneo di Polo per Sentebale, ente di beneficenza che aiuta i giovani del Lesotho, Paese dell’Africa meridionale, Meghan Markle ha catturato l’attenzione per le sue condizioni di salute. La duchessa di Sussex, infatti, è stata pizzicata a Montecito, in California, con uno strano cerotto sul polso. A cosa serve?

Meghan Markle: le sue condizioni di salute preoccupano

Meghan è stata paparazzata durante una semplice passeggiata. Non è stato tanto il look a catturare l’attenzione, anche se la borsa Goyard di colore bianco merita parecchi like, ma il cerotto che compare al suo polso. Secondo Page Six, si tratta di un dispositivo medico che garantisce la calma.

A cosa serve Nucalm?

Nucalm – questo il nome del cerotto indossato da Meghan – è un dispositivo medico antistress. Agisce andando ad attivare il sistema nervoso parasimpatico, pertanto si occupa delle azioni involontarie del corpo. Secondo alcune fonti, però, il cerotto si potrebbe utilizzare anche per altri scopi.