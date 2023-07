"Meghan lascerà Harry per salvare la sua carriera": l'ultimo rumor sui Sussex

Secondo indiscrezioni Meghan Markle sarebbe pronta a “lasciare” il principe Harry dal punto di vista lavorativo perché l’immagine pubblica del principe sarebbe ormai in declino.

Meghan Markle: l’addio a Harry

Da tempo si vocifera che l’unione tra il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sia in crisi e che i due siano in procinto di separarsi. Sulla questione al momento non vi sono conferme ma secondo gli ultimi rumor circolati in rete l’ex duchessa sarebbe intenzionata a prendere le distanze dal marito almeno per quanto riguarda la sua immagine pubblica: sembra infatti che quella di Harry – dopo le recenti vicissitudini che hanno interessato lui e il resto della Royal Family – sia in declino. Lui e Meghan Markle hanno realizzato insieme alcuni podcast e hanno dato scandalo a livello globale con alcune delle loro rivelazioni sul resto della famiglia Reale (e in particolare sul trattamento a loro riservato da alcuni dei membri più famosi della Royal Family).

Al momento sulla presunta rottura tra i due non sono emerse conferme e in tanti sui social sperano di conoscere presto ulteriori dettagli sulla vicenda. Harry e Meghan sono convolati a nozze nel 2018 e hanno avuto insieme due figli (Archie Harrison e Lilibet Diana).