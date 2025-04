Meghan Markle, la duchessa di Sussex, è tornata al centro dell’attenzione mediatica, questa volta coinvolta in un episodio che ha suscitato forti reazioni tra i sudditi britannici. Accusata di aver infranto un accordo riservato con la regina Elisabetta II, l’ennesima controversia che la riguarda solleva nuove domande sulle sue relazioni con la famiglia reale e sul rispetto degli impegni presi.

Ma cosa è davvero successo? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta scuotendo la monarchia britannica.

L’intervista a Meghan Markle oggetto di dibattito

Tutto sarebbe iniziato con un’intervista di Meghan Markle, che recentemente è stata ospite del “Jamie Kern Lima’s Show“, il podcast di Jamie Kern Lima, fondatrice del brand di make-up IT Cosmetics.

Durante la conversazione, Meghan si è presentata senza trucco e con un look semplice, indossando una felpa nera, e ha chiarito sin dall’inizio che sarebbe stata una chiacchierata informale tra amiche piuttosto che un’intervista tradizionale. Nel corso dell’incontro, la duchessa di Sussex ha parlato della sua routine quotidiana, della vita familiare con i figli e del matrimonio con il principe Harry. Tuttavia, non è stato tanto il contenuto delle sue dichiarazioni a suscitare polemiche, quanto quanto accaduto successivamente.

Dopo la registrazione del podcast, Meghan avrebbe voluto ringraziare Jamie Kern Lima per l’ospitalità e augurarle successo per il futuro del programma, inviandole un cesto regalo con una dedica speciale: “Con i complimenti di Sua Altezza Reale, la Duchessa del Sussex”.

Meghan Markle nella bufera, violati gli accordi con Buckingham Palace? La replica

Questo gesto avrebbe scatenato una reazione infastidita da parte dei sudditi britannici. La ragione della polemica sarebbe legata all’uso del titolo “Sua Altezza Reale”, contravvenendo agli accordi stabiliti con la regina Elisabetta II, che prevedevano la rinuncia a quel titolo. Tale impegno era stato uno degli aspetti centrali del “Sandringham Summit“, il vertice che si tenne il 13 gennaio 2020 a Sandringham, residenza della regina nel Norfolk.

Durante quell’incontro, a cui parteciparono la sovrana, il principe Carlo e i principi William e Harry, ma non Camilla e Kate Middleton, si discussero le dimissioni dei Sussex dai loro ruoli di alto rango nella famiglia reale. Meghan, in quel momento, partecipò da remoto, essendo in Canada con il figlio Archie.

In risposta alle polemiche sollevate dall’articolo dell’Express, un portavoce dell’ufficio di Harry e Meghan ha precisato: